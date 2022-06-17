Мультиметр Ресанта DT 890 B+

Преимущества

Все пределы защищены от перегрузок

Автоматическая индикация перегрузки

30-ти позиционный переключатель режимов работы и пределов

Защита от проникновения влаги, пыли и механических повреждений

Автоматическое определение полярности постоянного тока или напряжения

Продуманная эргономика и удобство применения Ресанта DT 890 B+ 61/10/224 делают его комфортным в процессе использования, а результаты замеров - максимально точными

Мультиметр Ресанта TEK DT 890 B+ 61/10/224 служит для измерения напряжения, силы тока, сопротивления, емкости, проверки диодов и транзисторов. Подходит для использования в полевых условиях, лабораториях, домашних мастерских.Полученные результаты отображаются на цифровом дисплее с крупными цифрами.Прибор имеет комбинированную защиту от перегрузки и перенапряжений, что обеспечивает безопасность в эксплуатации.При производстве мультиметра используются надежные микросхемы, что способствует стабильной функциональности.