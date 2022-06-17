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Мультиметр Ресанта DT 890 B+
5.0
2
Найти аналог
Мультиметры
    Мультиметр Ресанта DT 890 B+
    Арт. О00000013176
    5.0
    2
    Мультиметр Ресанта DT 890 B+
    Мультиметр Ресанта DT 890 B+
    Мультиметр Ресанта DT 890 B+
    Мультиметр Ресанта DT 890 B+
      Мультиметр Ресанта DT 890 B+
      Мультиметр Ресанта DT 890 B+
      Мультиметр Ресанта DT 890 B+
      Мультиметр Ресанта DT 890 B+

      Мультиметр Ресанта DT 890 B+

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000013176
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Термопара
      		Нет
      Автомобильный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мультиметр Ресанта TEK DT 890 B+ 61/10/224 служит для измерения напряжения, силы тока, сопротивления, емкости, проверки диодов и транзисторов. Подходит для использования в полевых условиях, лабораториях, домашних мастерских.
        Полученные результаты отображаются на цифровом дисплее с крупными цифрами.
        Прибор имеет комбинированную защиту от перегрузки и перенапряжений, что обеспечивает безопасность в эксплуатации.
        При производстве мультиметра используются надежные микросхемы, что способствует стабильной функциональности.

        Преимущества

        • Все пределы защищены от перегрузок
        • Автоматическая индикация перегрузки
        • 30-ти позиционный переключатель режимов работы и пределов
        • Защита от проникновения влаги, пыли и механических повреждений
        • Автоматическое определение полярности постоянного тока или напряжения
        • Продуманная эргономика и удобство применения Ресанта DT 890 B+ 61/10/224 делают его комфортным в процессе использования, а результаты замеров - максимально точными