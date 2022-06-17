Мультиметр Ресанта DT 890 B+
Арт. О00000013176
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Термопара
|Нет
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Автомобильный
|Нет
- Мультиметр Ресанта TEK DT 890 B+ 61/10/224 служит для измерения напряжения, силы тока, сопротивления, емкости, проверки диодов и транзисторов. Подходит для использования в полевых условиях, лабораториях, домашних мастерских.
Полученные результаты отображаются на цифровом дисплее с крупными цифрами.
Прибор имеет комбинированную защиту от перегрузки и перенапряжений, что обеспечивает безопасность в эксплуатации.
При производстве мультиметра используются надежные микросхемы, что способствует стабильной функциональности.
Преимущества
- Все пределы защищены от перегрузок
- Автоматическая индикация перегрузки
- 30-ти позиционный переключатель режимов работы и пределов
- Защита от проникновения влаги, пыли и механических повреждений
- Автоматическое определение полярности постоянного тока или напряжения
- Продуманная эргономика и удобство применения Ресанта DT 890 B+ 61/10/224 делают его комфортным в процессе использования, а результаты замеров - максимально точными