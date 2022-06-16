Мультиметр Ресанта DT 830B

Преимущества

Высокая чувствительность - 100 мкВ

Все пределы защищены от перегрузок

Автоматическая индикация перегрузки

Защита от проникновения влаги, пыли и механических повреждений

Автоматическое определение полярности постоянного тока или напряжения

В производстве мультиметра используются надежные специализированные микросхемы, которые обеспечивают стабильную функциональность

Продуманная эргономика и удобство применения Ресанта TEK DT 830B 61/10/218 делают его комфортным в процессе использования, а результаты замеров - максимально точными

Мультиметр Ресанта TEK DT 830B 61/10/218 применяется для измерения напряжения, силы тока, сопротивления. Удобен для работы в полевых условиях, лабораториях, мастерских.Прибор имеет 20-ти позиционный переключатель режимов работы и пределов.Полученные результаты отображаются на цифровом дисплее с крупными цифрами.Мультиметр полностью защищен от перегрузки, что обеспечивает безопасность в эксплуатации.