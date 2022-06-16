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Мультиметр Ресанта DT 830B
5.0
2
Найти аналог
Мультиметры
    Мультиметр Ресанта DT 830B
    Арт. О00000013076
    5.0
    2
    Мультиметр Ресанта DT 830B
    Мультиметр Ресанта DT 830B
      Мультиметр Ресанта DT 830B
      Мультиметр Ресанта DT 830B

      Мультиметр Ресанта DT 830B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000013076
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Термопара
      		Нет
      Автомобильный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мультиметр Ресанта TEK DT 830B 61/10/218 применяется для измерения напряжения, силы тока, сопротивления. Удобен для работы в полевых условиях, лабораториях, мастерских.
        Прибор имеет 20-ти позиционный переключатель режимов работы и пределов.
        Полученные результаты отображаются на цифровом дисплее с крупными цифрами.
        Мультиметр полностью защищен от перегрузки, что обеспечивает безопасность в эксплуатации.

        Преимущества

        • Высокая чувствительность - 100 мкВ
        • Все пределы защищены от перегрузок
        • Автоматическая индикация перегрузки
        • Защита от проникновения влаги, пыли и механических повреждений
        • Автоматическое определение полярности постоянного тока или напряжения
        • В производстве мультиметра используются надежные специализированные микросхемы, которые обеспечивают стабильную функциональность
        • Продуманная эргономика и удобство применения Ресанта TEK DT 830B 61/10/218 делают его комфортным в процессе использования, а результаты замеров - максимально точными