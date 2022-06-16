Мультиметр Ресанта DT 830B
Арт. О00000013076
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Термопара
|Нет
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Автомобильный
|Нет
- Мультиметр Ресанта TEK DT 830B 61/10/218 применяется для измерения напряжения, силы тока, сопротивления. Удобен для работы в полевых условиях, лабораториях, мастерских.
Прибор имеет 20-ти позиционный переключатель режимов работы и пределов.
Полученные результаты отображаются на цифровом дисплее с крупными цифрами.
Мультиметр полностью защищен от перегрузки, что обеспечивает безопасность в эксплуатации.
Преимущества
- Высокая чувствительность - 100 мкВ
- Все пределы защищены от перегрузок
- Автоматическая индикация перегрузки
- Защита от проникновения влаги, пыли и механических повреждений
- Автоматическое определение полярности постоянного тока или напряжения
- В производстве мультиметра используются надежные специализированные микросхемы, которые обеспечивают стабильную функциональность
- Продуманная эргономика и удобство применения Ресанта TEK DT 830B 61/10/218 делают его комфортным в процессе использования, а результаты замеров - максимально точными