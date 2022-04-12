Мультиметр Sturm MM12031

Преимущества

Переключение функций измерения — ручное

Переключение пределов измерения — автоматическое

Точность

Надежность

Малый вес

Многофункциональность

Мультиметр Штурм MM12031 относится к многофункциональным электронным измерительным приборам. Предназначен не только для измерений, но и выявления неисправностей. Данным прибором можно производить следующие работы: замер постоянного, переменного тока, напряжения, сопротивления и т.д.