Мультиметр Sturm MM12031
Арт. X43708
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Термопара
|Нет
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Автомобильный
|Нет
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- Мультиметр Штурм MM12031 относится к многофункциональным электронным измерительным приборам. Предназначен не только для измерений, но и выявления неисправностей. Данным прибором можно производить следующие работы: замер постоянного, переменного тока, напряжения, сопротивления и т.д.
Преимущества
- Переключение функций измерения — ручное
- Переключение пределов измерения — автоматическое
- Точность
- Надежность
- Малый вес
- Многофункциональность