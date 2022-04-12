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Мультиметр Sturm MM12031
5.0
1
1 730 ₽
Мультиметры
    Мультиметр Sturm MM12031
    Арт. X43708
    5.0
    1
    Мультиметр Sturm MM12031
    Мультиметр Sturm MM12031
      Мультиметр Sturm MM12031
      Мультиметр Sturm MM12031

      Мультиметр Sturm MM12031

      1 730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X43708
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Термопара
      		Нет
      Автомобильный
      		Нет
      Все характеристики
      1 730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мультиметр Штурм MM12031 относится к многофункциональным электронным измерительным приборам. Предназначен не только для измерений, но и выявления неисправностей. Данным прибором можно производить следующие работы: замер постоянного, переменного тока, напряжения, сопротивления и т.д.

        Преимущества

        • Переключение функций измерения — ручное
        • Переключение пределов измерения — автоматическое
        • Точность
        • Надежность
        • Малый вес
        • Многофункциональность