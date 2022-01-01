Кабелерезы
Найдено: 34 товара
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- 5 926 ₽190 мм, 0.32 кгМакс. диаметр кабеля, мм: 7Макс. диаметр проволоки, мм: 4Макс. диаметр троса, мм: 6Длина, мм: 190Диэлектрическое покрытие: Нет
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- 899 ₽1 168 ₽160 мм, 0.13 кгДлина, мм: 160Диэлектрическое покрытие: Нет
- -269 ₽
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- 4 699 ₽6 026 ₽330 мм, 2 кгДлина, мм: 330Диэлектрическое покрытие: Нет
- -1 327 ₽
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- 899 ₽1 126 ₽220 мм, 0.29 кгМакс. диаметр кабеля, мм: 20Длина, мм: 220Диэлектрическое покрытие: Нет
- -227 ₽
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- 5 569 ₽7 837 ₽810 мм, 3 кгМакс. диаметр кабеля, мм: 40Длина, мм: 810Диэлектрическое покрытие: Да
- -2 268 ₽
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- 2 199 ₽2 773 ₽165 мм, 0.175 кгМакс. диаметр кабеля, мм: 11Длина, мм: 165Диэлектрическое покрытие: Нет
- -574 ₽
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- 15 510 ₽21 293 ₽630 мм, 4 кгМакс. диаметр кабеля, мм: 40Длина, мм: 630Диэлектрическое покрытие: Нет
- -5 783 ₽
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- 12 819 ₽16 176 ₽430 мм, 3 кгМакс. диаметр кабеля, мм: 70Длина, мм: 430Диэлектрическое покрытие: Нет
- -3 357 ₽
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- 2 580 ₽0.44 кгМакс. диаметр кабеля, мм: 10Макс. диаметр проволоки, мм: 12Диэлектрическое покрытие: Нет
- 10 610 ₽277 мм, 1 кгМакс. диаметр кабеля, мм: 32Длина, мм: 277Диэлектрическое покрытие: Нет
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- 1 286 ₽170 мм, 0.22 кгМакс. диаметр кабеля, мм: 12Длина, мм: 170Диэлектрическое покрытие: Нет
- 4 089 ₽5 087 ₽590 мм, 1.6 кгМакс. диаметр кабеля, мм: 10Длина, мм: 590Диэлектрическое покрытие: Нет
- -998 ₽
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- 3 269 ₽4 140 ₽250 мм, 0.6 кгМакс. диаметр кабеля, мм: 32Длина, мм: 250Диэлектрическое покрытие: Нет
- -871 ₽
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- 16 579 ₽22 994 ₽720 мм, 5.9 кгМакс. диаметр кабеля, мм: 100Длина, мм: 720Диэлектрическое покрытие: Нет
- -6 415 ₽
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- 1 618 ₽245 мм, 0.47 кгДлина, мм: 245Диэлектрическое покрытие: Нет
- 1 065 ₽240 ммМакс. диаметр кабеля, мм: 19Длина, мм: 240Диэлектрическое покрытие: Да
- Нет в наличии165 мм, 0.262 кгМакс. диаметр кабеля, мм: 15Длина, мм: 165Диэлектрическое покрытие: Нет
- Нет в наличии165 мм, 0.215 кгМакс. диаметр кабеля, мм: 15Длина, мм: 165Диэлектрическое покрытие: Нет
- Нет в наличии165 мм, 0.25 кгМакс. диаметр кабеля, мм: 15Длина, мм: 165Диэлектрическое покрытие: Нет
- Нет в наличии320 мм, 0.825 кгМакс. диаметр кабеля, мм: 60Длина, мм: 320Диэлектрическое покрытие: Нет
- Нет в наличии155 мм, 0.11 кгДлина, мм: 155Диэлектрическое покрытие: Нет
- Нет в наличии200 мм, 0.324 кгМакс. диаметр кабеля, мм: 20Длина, мм: 200Диэлектрическое покрытие: Нет
- Нет в наличии165 мм, 0.275 кгМакс. диаметр кабеля, мм: 15Длина, мм: 165Диэлектрическое покрытие: Нет
- Нет в наличии200 мм, 0.34 кгМакс. диаметр кабеля, мм: 20Длина, мм: 200Диэлектрическое покрытие: Да
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить кабелерезы в городе Ярославль по цене от 899 до 44095 рублей. В наличии более 34 наименований. Кабелерезы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.