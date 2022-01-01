Кабелерезы предназначены для разрезания проводов в бытовых условиях. Они изготавливаются из высокопрочной стали, отличаются невысокой стоимостью, длительным сроком эксплуатации, простотой в применении и небольшими габаритами. Благодаря особой конструкции после обработки кромка кабеля остается почти неизмененной.

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