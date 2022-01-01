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Ножницы секторные для резки кабеля КВТ НС-70 d до 70мм, броня 53053
11 459 ₽
16 176 ₽
Кабелерезы
  • Персональная скидка
Ножницы секторные для резки кабеля КВТ НС-70 d до 70мм, броня 53053
Арт. X131926
Ножницы секторные для резки кабеля КВТ НС-70 d до 70мм, броня 53053
Ножницы секторные для резки кабеля КВТ НС-70 d до 70мм, броня 53053
Ножницы секторные для резки кабеля КВТ НС-70 d до 70мм, броня 53053
  • Персональная скидка
Ножницы секторные для резки кабеля КВТ НС-70 d до 70мм, броня 53053
Ножницы секторные для резки кабеля КВТ НС-70 d до 70мм, броня 53053
Ножницы секторные для резки кабеля КВТ НС-70 d до 70мм, броня 53053

Ножницы секторные для резки кабеля КВТ НС-70 d до 70мм, броня 53053

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  • -4 717 ₽
11 459 ₽
16 176 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X131926

Характеристики

Производитель
КВТ
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Кабель
алюминий, медь
Макс. диаметр кабеля, мм
70
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -4 717 ₽
11 459 ₽
16 176 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Секторные ножницы КВТ НС-70 53053 предназначены для резки кабеля с ленточной броней в диаметре до 70 мм. Длину рукояток можно менять в диапазоне от 350 до 430 мм. Ножницы прослужат долгие годы даже при частом и интенсивном использовании. Конструкция изделия полностью изготовлена из материалов отличного качества.

    Преимущества

    • Длительный срок эксплуатации
    • Износоустойчивость
    • Надежность
    • Эффективная резка
    • Простое использование
    • Эргономика