Ножницы секторные для резки кабеля КВТ НС-70 d до 70мм, броня 53053

Преимущества

Длительный срок эксплуатации

Износоустойчивость

Надежность

Эффективная резка

Простое использование

Эргономика

Секторные ножницы КВТ НС-70 53053 предназначены для резки кабеля с ленточной броней в диаметре до 70 мм. Длину рукояток можно менять в диапазоне от 350 до 430 мм. Ножницы прослужат долгие годы даже при частом и интенсивном использовании. Конструкция изделия полностью изготовлена из материалов отличного качества.