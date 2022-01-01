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Ножницы секторные для резки кабеля КВТ НС-70 d до 70мм, броня 53053
Арт. X131926
- Персональная скидка
Ножницы секторные для резки кабеля КВТ НС-70 d до 70мм, броня 53053
Арт. X131926
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
|
Кабель
|алюминий, медь
|
Макс. диаметр кабеля, мм
|70
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- Секторные ножницы КВТ НС-70 53053 предназначены для резки кабеля с ленточной броней в диаметре до 70 мм. Длину рукояток можно менять в диапазоне от 350 до 430 мм. Ножницы прослужат долгие годы даже при частом и интенсивном использовании. Конструкция изделия полностью изготовлена из материалов отличного качества.
Преимущества
- Длительный срок эксплуатации
- Износоустойчивость
- Надежность
- Эффективная резка
- Простое использование
- Эргономика