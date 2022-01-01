Пинцеты
Найдено: 12 товаров
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- 390 ₽110 мм, острые, 0.03 кгДлина, мм: 110Диэлектрическое покрытие: НетАнтимагнитный: ДаГубки: острыеМатериал: нержавеющая сталь
- Нет в наличии150 мм, 0.035 кгДлина, мм: 150Диэлектрическое покрытие: ДаАнтимагнитный: Нет
- Нет в наличии150 мм, 0.034 кгДлина, мм: 150Диэлектрическое покрытие: ДаАнтимагнитный: Нет
- Нет в наличии130 мм, 0.02 кгДлина, мм: 130Диэлектрическое покрытие: НетАнтимагнитный: Нет
- Нет в наличии145 мм, 0.043 кгДлина, мм: 145Диэлектрическое покрытие: ДаАнтимагнитный: Нет
- Нет в наличии155 мм, 0.021 кгДлина, мм: 155Диэлектрическое покрытие: НетАнтимагнитный: Нет
- Нет в наличии130 мм, 0.032 кгДлина, мм: 130Диэлектрическое покрытие: ДаАнтимагнитный: Нет
- Нет в наличии120 мм, 0.017 кгДлина, мм: 120Диэлектрическое покрытие: НетАнтимагнитный: Нет
- Нет в наличии155 мм, 0.023 кгДлина, мм: 155Диэлектрическое покрытие: НетАнтимагнитный: Нет
- Нет в наличии120 мм, острые, 0.1 кгДлина, мм: 120Диэлектрическое покрытие: НетАнтимагнитный: ДаГубки: острыеМатериал: нержавеющая сталь
- Нет в наличии145 мм, 0.023 кгДлина, мм: 145Диэлектрическое покрытие: НетАнтимагнитный: Нет
- Нет в наличии155 мм, 0.021 кгДлина, мм: 155Диэлектрическое покрытие: НетАнтимагнитный: Нет
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пинцеты в городе Ярославль по цене от 390 до 2457 рублей. В наличии более 12 наименований. Пинцеты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.