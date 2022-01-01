Ножницы кабельные с функцией зачистки КВТ МС-04 D до 11мм 60948

Преимущества

Возвратная пружина

Длительный срок службы

Удобный хват

Эргономичность

Стойкость к износу

Кабельные ножницы КВТ MC-04 60948 представляют собой режущий инструмент, сочетающий в себе несколько функций: продольная разделка оболочек круглых кабелей диаметром от 6 мм (тип ПВС, NYM) и зачистка проводов сечением 0.5–4.0 мм². Для продольной разделки кабельной изоляции предусмотрен специальный модуль с регулируемым лезвием.