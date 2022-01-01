Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ножницы кабельные с функцией зачистки КВТ МС-04 D до 11мм 60948
2 199 ₽
2 773 ₽
Кабелерезы
    Ножницы кабельные с функцией зачистки КВТ МС-04 D до 11мм 60948
    Арт. X10192766
    Ножницы кабельные с функцией зачистки КВТ МС-04 D до 11мм 60948
    Ножницы кабельные с функцией зачистки КВТ МС-04 D до 11мм 60948
    Ножницы кабельные с функцией зачистки КВТ МС-04 D до 11мм 60948
      Ножницы кабельные с функцией зачистки КВТ МС-04 D до 11мм 60948
      Ножницы кабельные с функцией зачистки КВТ МС-04 D до 11мм 60948
      Ножницы кабельные с функцией зачистки КВТ МС-04 D до 11мм 60948

      Ножницы кабельные с функцией зачистки КВТ МС-04 D до 11мм 60948

      • -574 ₽
      2 199 ₽
      2 773 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X10192766

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр кабеля, мм
      		11
      Длина, мм
      		165
      Все характеристики
      • -574 ₽
      2 199 ₽
      2 773 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кабельные ножницы КВТ MC-04 60948 представляют собой режущий инструмент, сочетающий в себе несколько функций: продольная разделка оболочек круглых кабелей диаметром от 6 мм (тип ПВС, NYM) и зачистка проводов сечением 0.5–4.0 мм². Для продольной разделки кабельной изоляции предусмотрен специальный модуль с регулируемым лезвием.

        Преимущества

        • Возвратная пружина
        • Длительный срок службы
        • Удобный хват
        • Эргономичность
        • Стойкость к износу