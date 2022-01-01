Ножницы кабельные с функцией зачистки КВТ МС-04 D до 11мм 60948
Арт. X10192766
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Макс. диаметр кабеля, мм
|11
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Длина, мм
|165
- Кабельные ножницы КВТ MC-04 60948 представляют собой режущий инструмент, сочетающий в себе несколько функций: продольная разделка оболочек круглых кабелей диаметром от 6 мм (тип ПВС, NYM) и зачистка проводов сечением 0.5–4.0 мм². Для продольной разделки кабельной изоляции предусмотрен специальный модуль с регулируемым лезвием.
Преимущества
- Возвратная пружина
- Длительный срок службы
- Удобный хват
- Эргономичность
- Стойкость к износу