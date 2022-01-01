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Ножницы кабельные КВТ НКм-30 56549
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Кабелерезы
    Ножницы кабельные КВТ НКм-30 56549
    Арт. О00000002744
    Ножницы кабельные КВТ НКм-30 56549
    Ножницы кабельные КВТ НКм-30 56549
      Ножницы кабельные КВТ НКм-30 56549
      Ножницы кабельные КВТ НКм-30 56549

      Ножницы кабельные КВТ НКм-30 56549

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000002744

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		600
      Шестеренчатый механизм
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кабельные ножницы КВТ НКм-30 56549 являются прочным и надежным в работе инструментом для перерезания кабеля. Режущая способность ножниц достигает 30 мм в диаметре. Скругленные лезвия обеспечивают чистый и ровный срез без применения особых физических усилий. Инструмент идеально подходит для профессионалов.

        Преимущества

        • Продолжительный срок службы
        • Надежность
        • Простое использование
        • Эффективность реза
        • Прочные рукоятки из алюминиевого сплава