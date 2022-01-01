Ножницы кабельные КВТ НКм-30 56549
Арт. О00000002744
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|600
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Шестеренчатый механизм
|Нет
- Кабельные ножницы КВТ НКм-30 56549 являются прочным и надежным в работе инструментом для перерезания кабеля. Режущая способность ножниц достигает 30 мм в диаметре. Скругленные лезвия обеспечивают чистый и ровный срез без применения особых физических усилий. Инструмент идеально подходит для профессионалов.
Преимущества
- Продолжительный срок службы
- Надежность
- Простое использование
- Эффективность реза
- Прочные рукоятки из алюминиевого сплава