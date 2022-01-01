Ножницы кабельные КВТ НКм-30 56549

Преимущества

Продолжительный срок службы

Надежность

Простое использование

Эффективность реза

Прочные рукоятки из алюминиевого сплава

Кабельные ножницы КВТ НКм-30 56549 являются прочным и надежным в работе инструментом для перерезания кабеля. Режущая способность ножниц достигает 30 мм в диаметре. Скругленные лезвия обеспечивают чистый и ровный срез без применения особых физических усилий. Инструмент идеально подходит для профессионалов.