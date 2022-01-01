Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ножницы секторные КВТ НСТ-40 для резки кабеля d до 40мм
15 510 ₽
21 293 ₽
Кабелерезы
  • Персональная скидка
Ножницы секторные КВТ НСТ-40 для резки кабеля d до 40мм
Арт. X131916108
Ножницы секторные КВТ НСТ-40 для резки кабеля d до 40мм
Ножницы секторные КВТ НСТ-40 для резки кабеля d до 40мм
  • Персональная скидка
Ножницы секторные КВТ НСТ-40 для резки кабеля d до 40мм
Ножницы секторные КВТ НСТ-40 для резки кабеля d до 40мм

Ножницы секторные КВТ НСТ-40 для резки кабеля d до 40мм

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -5 783 ₽
15 510 ₽
21 293 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X131916108

Характеристики

Производитель
КВТ
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Макс. диаметр кабеля, мм
40
Длина, мм
630
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -5 783 ₽
15 510 ₽
21 293 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Секторные ножницы КВТ НСТ-40 53809 - это простой и высокоэффективный инструмент для ручной резки проводов (АС, АСК, СИП-3 ∅ до 40 мм), стальных канатов (1х7 – ∅ до 10 мм; 1х19, 1х37– ∅ до 14 мм), кабелей с проволочной броней (∅ до 14 мм) и прутков из низкоуглеродистой стали (∅ до 14 мм). Ножницы отличаются повышенным рабочим ресурсом и удобством в использовании. Они оснащены телескопическими ручками с удобными накладками для захвата, мощным храповым механизмом, а также легкосменными лезвиями высокой твердости.

    Преимущества

    • Функция разблокировки лезвий
    • Сменные лезвия
    • Длительный срок эксплуатации
    • Устойчивость к износу
    • Профессиональный инструмент
    • Для высоких нагрузок
    • Эргономичные накладки на ручках