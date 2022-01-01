Ножницы секторные КВТ НСТ-40 для резки кабеля d до 40мм

Преимущества

Функция разблокировки лезвий

Сменные лезвия

Длительный срок эксплуатации

Устойчивость к износу

Профессиональный инструмент

Для высоких нагрузок

Эргономичные накладки на ручках

Секторные ножницы КВТ НСТ-40 53809 - это простой и высокоэффективный инструмент для ручной резки проводов (АС, АСК, СИП-3 ∅ до 40 мм), стальных канатов (1х7 – ∅ до 10 мм; 1х19, 1х37– ∅ до 14 мм), кабелей с проволочной броней (∅ до 14 мм) и прутков из низкоуглеродистой стали (∅ до 14 мм). Ножницы отличаются повышенным рабочим ресурсом и удобством в использовании. Они оснащены телескопическими ручками с удобными накладками для захвата, мощным храповым механизмом, а также легкосменными лезвиями высокой твердости.