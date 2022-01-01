- Персональная скидка
Ножницы секторные КВТ НСТ-40 для резки кабеля d до 40мм
Арт. X131916108
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. диаметр кабеля, мм
|40
|
Длина, мм
|630
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Секторные ножницы КВТ НСТ-40 53809 - это простой и высокоэффективный инструмент для ручной резки проводов (АС, АСК, СИП-3 ∅ до 40 мм), стальных канатов (1х7 – ∅ до 10 мм; 1х19, 1х37– ∅ до 14 мм), кабелей с проволочной броней (∅ до 14 мм) и прутков из низкоуглеродистой стали (∅ до 14 мм). Ножницы отличаются повышенным рабочим ресурсом и удобством в использовании. Они оснащены телескопическими ручками с удобными накладками для захвата, мощным храповым механизмом, а также легкосменными лезвиями высокой твердости.
Преимущества
- Функция разблокировки лезвий
- Сменные лезвия
- Длительный срок эксплуатации
- Устойчивость к износу
- Профессиональный инструмент
- Для высоких нагрузок
- Эргономичные накладки на ручках