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Ножницы кабельные КВТ НКм-40 d<40мм 56550
Арт. Ю00000022825
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. диаметр кабеля, мм
|40
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Длина, мм
|810
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- Кабельные ножницы КВТ НКм-40 56550 обеспечивают легкость резки кабеля в диаметре до 40 мм. Лезвия выполнены из качественной стали и имеют острозаточенные режущие кромки. Ножницы обладают мощной конструкцией, очень удобны в применении. Рукоятки изготовлены из легкого и прочного материала - алюминиевого сплава.
Преимущества
- Длительный срок применения
- Износоустойчивость
- Легкость в работе