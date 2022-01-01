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Ножницы кабельные КВТ НКм-40 d<40мм 56550
5 569 ₽
7 837 ₽
Кабелерезы
  • Персональная скидка
Ножницы кабельные КВТ НКм-40 d<40мм 56550
Арт. Ю00000022825
Ножницы кабельные КВТ НКм-40 d<40мм 56550
Ножницы кабельные КВТ НКм-40 d<40мм 56550
Ножницы кабельные КВТ НКм-40 d<40мм 56550
Ножницы кабельные КВТ НКм-40 d<40мм 56550
  • Персональная скидка
Ножницы кабельные КВТ НКм-40 d<40мм 56550
Ножницы кабельные КВТ НКм-40 d<40мм 56550
Ножницы кабельные КВТ НКм-40 d<40мм 56550
Ножницы кабельные КВТ НКм-40 d<40мм 56550

Ножницы кабельные КВТ НКм-40 d<40мм 56550

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  • -2 268 ₽
5 569 ₽
7 837 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000022825

Характеристики

Производитель
КВТ
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Макс. диаметр кабеля, мм
40
Длина, мм
810
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 268 ₽
5 569 ₽
7 837 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Кабельные ножницы КВТ НКм-40 56550 обеспечивают легкость резки кабеля в диаметре до 40 мм. Лезвия выполнены из качественной стали и имеют острозаточенные режущие кромки. Ножницы обладают мощной конструкцией, очень удобны в применении. Рукоятки изготовлены из легкого и прочного материала - алюминиевого сплава.

    Преимущества

    • Длительный срок применения
    • Износоустойчивость
    • Легкость в работе