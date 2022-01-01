Ножницы кабельные КВТ НКм-40 d<40мм 56550

Преимущества

Длительный срок применения

Износоустойчивость

Легкость в работе

Кабельные ножницы КВТ НКм-40 56550 обеспечивают легкость резки кабеля в диаметре до 40 мм. Лезвия выполнены из качественной стали и имеют острозаточенные режущие кромки. Ножницы обладают мощной конструкцией, очень удобны в применении. Рукоятки изготовлены из легкого и прочного материала - алюминиевого сплава.