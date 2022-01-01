Ящик для инструментов - это предмет, предназначенный для хранения и защиты от загрязнений ручных и электроинструментов в одном месте. Он защищает от механических ударов и поломок, что особенно важно, если вы используете дорогостоящие модели оборудования. Облегчает транспортировку инструментов к зоне работы, помогают провести сортировку и навести порядок.

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