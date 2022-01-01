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Приспособления и системы хранения инструмента

Ящики для инструментов

Найдено: 74 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ящики для инструментов в городе Ярославль по цене от 250 до 99999 рублей. В наличии более 74 наименований. Ящики для инструментов можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Ящик для инструментов Master Economy
750 ₽
Ящик для инструментов Master Economy
Универсальный ящик для инструментов
430 ₽
Универсальный ящик для инструментов
Ударопрочный ящик органайзер
360 ₽
Ударопрочный ящик органайзер
Алюминиевый ящик для инструментов (кейс) FIT 65620
4 370 ₽
Алюминиевый ящик для инструментов (кейс) FIT 65620
Ящик FatMax 1-95-616 (материал пластик)
5 700 ₽
Ящик FatMax 1-95-616 (материал пластик)
Ящик для инструментов Master Economy
480 ₽
Ящик для инструментов Master Economy
Органайзер для инструментов Berger БАУЭР BG1204
4 690 ₽
Органайзер для инструментов Berger БАУЭР BG1204
Жесткий ящик - органайзер (материал пластик)
1 210 ₽
Жесткий ящик - органайзер (материал пластик)
Профессиональный ящик + черный съемный кейс в комплекте
6 460 ₽
Профессиональный ящик + черный съемный кейс в комплекте
Мобильный ящик (пластиковый контейнер)
250 ₽
Мобильный ящик (пластиковый контейнер)
Пластиковый ящик для инструментов 19 дюйм.
590 ₽
Пластиковый ящик для инструментов 19 дюйм.
Пластиковый кейс для инструментов Bosch
2 380 ₽
Пластиковый кейс для инструментов Bosch
Ящик органайзер Condor с металл. замками
2 049 ₽
Ящик органайзер Condor с металл. замками
Ящик для инструментов ЭНКОР 6712 40*20*19 см
1 785 ₽
Ящик для инструментов ЭНКОР 6712 40*20*19 см
Ящик для инструментов DeWalt DWST1-71228 (TSTAK)
995 ₽
Ящик для инструментов DeWalt DWST1-71228 (TSTAK)
Складная сумка для инструментов STURM TB0043
840 ₽
Складная сумка для инструментов STURM TB0043
Ящик на колесах 7-ми полочный (красный)
33 390 ₽
Ящик на колесах 7-ми полочный (красный)
Ящик на колесах 7 ячеек (синий)
33 390 ₽
Ящик на колесах 7 ячеек (синий)
Тележка инструментальная на колесах OMBRA 7 ячеек (серая)
33 390 ₽
Тележка инструментальная на колесах OMBRA 7 ячеек (серая)
Черный органайзер чемодан для инструментов
7 100 ₽
Черный органайзер чемодан для инструментов
Органайзер Sortmaster Junior 197483 (материал пластик)
723 ₽
Органайзер Sortmaster Junior 197483 (материал пластик)