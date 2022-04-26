Ящик для инструментов Blocker SOLID 16,5 BR 3933
Арт. X2815583
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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С лотками
|Да
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С выдвижными секциями
|Нет
- Ящик для инструментов Blocker GRAND SOLID 16,5 оснащен накидными металлическими замками. Предназначен для хранения различных инструментов и мелочей. Ящик подходит для использования дома, на даче, в гараже, мастерской или в автомобиле.
Преимущества
- Надежно защищает инструменты от пыли и грязи
- Есть ручка для удобного перемещения