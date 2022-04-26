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Ящик для инструментов Blocker SOLID 16,5 BR 3933
5.0
2
1 380 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Blocker SOLID 16,5 BR 3933
    Арт. X2815583
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Blocker SOLID 16,5 BR 3933
    Ящик для инструментов Blocker SOLID 16,5 BR 3933
    Ящик для инструментов Blocker SOLID 16,5 BR 3933
      Ящик для инструментов Blocker SOLID 16,5 BR 3933
      Ящик для инструментов Blocker SOLID 16,5 BR 3933
      Ящик для инструментов Blocker SOLID 16,5 BR 3933

      Ящик для инструментов Blocker SOLID 16,5 BR 3933

      1 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X2815583
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blocker
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      1 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик для инструментов Blocker GRAND SOLID 16,5 оснащен накидными металлическими замками. Предназначен для хранения различных инструментов и мелочей. Ящик подходит для использования дома, на даче, в гараже, мастерской или в автомобиле.

        Преимущества

        • Надежно защищает инструменты от пыли и грязи
        • Есть ручка для удобного перемещения