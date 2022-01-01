Кейс для инструмента Bosch SystemBox 1.600.A01.6CT пустой, размер S
Арт. О00000033614
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
С лотками
|Нет
|
С выдвижными секциями
|Нет
- Кейс для инструмента Bosch SystemBox 1.600.A01.6CT пустой, размер S - является универсальной системой хранения, с возможностью подсоединять другие принадлежности. Изготовлен из высококачественного пластика, выдерживает нагрузку до 15 кг.
Преимущества
- Надежность
- Высокая износостойкость