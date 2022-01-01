Преимущества

Надежность

Высокая износостойкость





Кейс для инструмента Bosch SystemBox 1.600.A01.6CT пустой, размер S - является универсальной системой хранения, с возможностью подсоединять другие принадлежности. Изготовлен из высококачественного пластика, выдерживает нагрузку до 15 кг.