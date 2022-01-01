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Кейс для инструмента Bosch SystemBox 1.600.A01.6CT пустой, размер S
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Ящики для инструментов
    Кейс для инструмента Bosch SystemBox 1.600.A01.6CT пустой, размер S
    Арт. О00000033614
    Кейс для инструмента Bosch SystemBox 1.600.A01.6CT пустой, размер S
    Кейс для инструмента Bosch SystemBox 1.600.A01.6CT пустой, размер S
    Кейс для инструмента Bosch SystemBox 1.600.A01.6CT пустой, размер S
      Кейс для инструмента Bosch SystemBox 1.600.A01.6CT пустой, размер S
      Кейс для инструмента Bosch SystemBox 1.600.A01.6CT пустой, размер S
      Кейс для инструмента Bosch SystemBox 1.600.A01.6CT пустой, размер S

      Кейс для инструмента Bosch SystemBox 1.600.A01.6CT пустой, размер S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000033614

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кейс для инструмента Bosch SystemBox 1.600.A01.6CT пустой, размер S - является универсальной системой хранения, с возможностью подсоединять другие принадлежности. Изготовлен из высококачественного пластика, выдерживает нагрузку до 15 кг. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая износостойкость