Ящик для инструментов Sturm TBPROF16
Арт. X28157
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
С лотками
|Нет
|
С выдвижными секциями
|Нет
- Ящик Sturm TBPROF16 предназначен для инструментов Штурм и других брендов. Ящик удобен для хранения и переноски ручного инструмента и оснастки, незаменим для мастеров, часто меняющих место работы. Также удобен для компактного хранения инструментов дома.
Преимущества
- Изготовлен из пластика и не боится коррозии
- Крышка открывается в обе стороны