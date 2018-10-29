Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ящик для инструментов Sturm TBPROF16
5.0
1
1 200 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Sturm TBPROF16
    Арт. X28157
    5.0
    1
    Ящик для инструментов Sturm TBPROF16
    Ящик для инструментов Sturm TBPROF16
      Ящик для инструментов Sturm TBPROF16
      Ящик для инструментов Sturm TBPROF16

      Ящик для инструментов Sturm TBPROF16

      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X28157
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик Sturm TBPROF16 предназначен для инструментов Штурм и других брендов. Ящик удобен для хранения и переноски ручного инструмента и оснастки, незаменим для мастеров, часто меняющих место работы. Также удобен для компактного хранения инструментов дома.

        Преимущества

        • Изготовлен из пластика и не боится коррозии
        • Крышка открывается в обе стороны