Ящик для инструментов Sturm TBPROF16

Преимущества

Изготовлен из пластика и не боится коррозии

Крышка открывается в обе стороны

Ящик Sturm TBPROF16 предназначен для инструментов Штурм и других брендов. Ящик удобен для хранения и переноски ручного инструмента и оснастки, незаменим для мастеров, часто меняющих место работы. Также удобен для компактного хранения инструментов дома.