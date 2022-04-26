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Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 21"
5.0
2
2 500 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 21"
    Арт. X28159
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 21"
    Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 21"
    Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 21"
    Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 21"
      Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 21"
      Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 21"
      Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 21"
      Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 21"

      Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 21"

      2 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X28159
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Родина бренда
      		Германия
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Длина, мм
      		530
      Все характеристики
      2 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик Sturm TBPROF21 предназначен для хранения и переноски инструментов, оснастки Штурм и других производителей. Ящик удобен и вместителен за счет хорошо спланированного строения отсеков, использующих все возможное пространство для размещения тех или иных инструментов. Незаменим для мастеров, часто меняющих место работы, а также позволяет компактно хранить инструмент дома.

        Преимущества

        • Изготовлен из пластика и не боится коррозии
        • Крышка открывается в обе стороны
        • Диагональ ящика 21 дюйм