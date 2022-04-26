Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 21"

Преимущества

Изготовлен из пластика и не боится коррозии

Крышка открывается в обе стороны

Диагональ ящика 21 дюйм

Ящик Sturm TBPROF21 предназначен для хранения и переноски инструментов, оснастки Штурм и других производителей. Ящик удобен и вместителен за счет хорошо спланированного строения отсеков, использующих все возможное пространство для размещения тех или иных инструментов. Незаменим для мастеров, часто меняющих место работы, а также позволяет компактно хранить инструмент дома.