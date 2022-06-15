Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ящик для инструментов Blocker Master Economy, 19"
5.0
2
1 370 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Blocker Master Economy, 19"
    Арт. О00000005362
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Blocker Master Economy, 19"
    Ящик для инструментов Blocker Master Economy, 19"
    Ящик для инструментов Blocker Master Economy, 19"
    Ящик для инструментов Blocker Master Economy, 19"
    Ящик для инструментов Blocker Master Economy, 19"
      Ящик для инструментов Blocker Master Economy, 19"
      Ящик для инструментов Blocker Master Economy, 19"
      Ящик для инструментов Blocker Master Economy, 19"
      Ящик для инструментов Blocker Master Economy, 19"
      Ящик для инструментов Blocker Master Economy, 19"

      Ящик для инструментов Blocker Master Economy, 19"

      1 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005362
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blocker
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Длина, мм
      		486
      Все характеристики
      1 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик для инструментов BLOCKER Master Economy 19 - классический ящик для хранения инструмента.

        Преимущества

        • Оптимальная форма, никаких переплат за дополнительные опции, но в тоже время абсолютно полноценный ящик с внутренним лотком
        • Крепкий и надежный
        • Отверстие для крепления навесного замка позволит защитить инструмент при транспортировке