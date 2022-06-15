Ящик для инструментов Blocker Master Economy, 19"
Арт. О00000005362
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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С лотками
|Да
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С выдвижными секциями
|Нет
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Длина, мм
|486
- Ящик для инструментов BLOCKER Master Economy 19 - классический ящик для хранения инструмента.
Преимущества
- Оптимальная форма, никаких переплат за дополнительные опции, но в тоже время абсолютно полноценный ящик с внутренним лотком
- Крепкий и надежный
- Отверстие для крепления навесного замка позволит защитить инструмент при транспортировке