Кейс для электроинструмента Blocker BR 3717

Кейс для инструмента Blocker это негабаритное, удобное вместилище для хранения орудий труда, приспособлений, крепежей, приборов и вспомогательных изделий для работы по дому, решения ремонтных, садовых или строительных задач. Пластиковый ящик с защелкой размером 41х36х14 сантиметров с легкостью поместится на верхней полке шкафа, в комоде гаража или мастерской, или в обычном багажнике. Само хранилище весит один килограмм, поэтому переносить его ближе к рабочему пространству не составит труда. Кейс был изготовлен в России, поэтому отличается качеством и надежностью. С ним инструменты всегда будут защищены от влаги, холода или жары.

Преимущества

Прочный

Легкий

Компактный

Удобный

Универсальный

Комплектация