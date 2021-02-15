Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кейс для электроинструмента Blocker BR 3717
4.0
2
830 ₽
Ящики для инструментов
    Кейс для электроинструмента Blocker BR 3717
    Арт. X2815404
    4.0
    2
    Кейс для электроинструмента Blocker BR 3717
    Кейс для электроинструмента Blocker BR 3717
      Кейс для электроинструмента Blocker BR 3717
      Кейс для электроинструмента Blocker BR 3717

      Кейс для электроинструмента Blocker BR 3717

      830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X2815404
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blocker
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Длина, мм
      		415
      Все характеристики
      830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кейс для инструмента Blocker это негабаритное, удобное вместилище для хранения орудий труда, приспособлений, крепежей, приборов и вспомогательных изделий для работы по дому, решения ремонтных, садовых или строительных задач. Пластиковый ящик с защелкой размером 41х36х14 сантиметров с легкостью поместится на верхней полке шкафа, в комоде гаража или мастерской, или в обычном багажнике. Само хранилище весит один килограмм, поэтому переносить его ближе к рабочему пространству не составит труда. Кейс был изготовлен в России, поэтому отличается качеством и надежностью. С ним инструменты всегда будут защищены от влаги, холода или жары.

        Преимущества

        • Прочный
        • Легкий
        • Компактный
        • Удобный
        • Универсальный

        Комплектация

        • Кейс Blocker BR3717
        • Упаковка