Кейс для электроинструмента Blocker BR 3717
Арт. X2815404
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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С лотками
|Нет
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С выдвижными секциями
|Нет
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Длина, мм
|415
- Кейс для инструмента Blocker это негабаритное, удобное вместилище для хранения орудий труда, приспособлений, крепежей, приборов и вспомогательных изделий для работы по дому, решения ремонтных, садовых или строительных задач. Пластиковый ящик с защелкой размером 41х36х14 сантиметров с легкостью поместится на верхней полке шкафа, в комоде гаража или мастерской, или в обычном багажнике. Само хранилище весит один килограмм, поэтому переносить его ближе к рабочему пространству не составит труда. Кейс был изготовлен в России, поэтому отличается качеством и надежностью. С ним инструменты всегда будут защищены от влаги, холода или жары.
Преимущества
- Прочный
- Легкий
- Компактный
- Удобный
- Универсальный
Комплектация
- Кейс Blocker BR3717
- Упаковка