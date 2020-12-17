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Ящик для инструментов Blocker Expert 20 ПЦ 3731
5.0
1
2 180 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Blocker Expert 20 ПЦ 3731
    Арт. X2815558
    5.0
    1
    Ящик для инструментов Blocker Expert 20 ПЦ 3731
    Ящик для инструментов Blocker Expert 20 ПЦ 3731
      Ящик для инструментов Blocker Expert 20 ПЦ 3731
      Ящик для инструментов Blocker Expert 20 ПЦ 3731

      Ящик для инструментов Blocker Expert 20 ПЦ 3731

      2 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X2815558
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Blocker
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      2 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик для инструментов Blocker Expert 20 предназначен для хранения инструментов и различных принадлежностей. Ящик пригодится для использования дома, на даче, в гараже, мастерской, в автомобиле.

        Преимущества

        • Есть ручка для переноски и внутренний лоток
        • Оснащен металлическими замками, которые выдерживают повышенные нагрузки