Ящик для инструментов Blocker Expert 20 ПЦ 3731
Арт. X2815558
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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С лотками
|Нет
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С выдвижными секциями
|Нет
- Ящик для инструментов Blocker Expert 20 предназначен для хранения инструментов и различных принадлежностей. Ящик пригодится для использования дома, на даче, в гараже, мастерской, в автомобиле.
Преимущества
- Есть ручка для переноски и внутренний лоток
- Оснащен металлическими замками, которые выдерживают повышенные нагрузки