Набор ящик для инструментов Master Economy 16" , в подарок органайзер Master 5.5" ПЦ 6671
Арт. О00000033940
Набор ящик для инструментов Master Economy 16" , в подарок органайзер Master 5.5" ПЦ 6671
Арт. О00000033940
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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С лотками
|Нет
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С выдвижными секциями
|Нет
- Набор ящик для инструментов Master Economy 16" , в подарок органайзер Master 5.5" ПЦ 6671 помогает содержать в порядке и быстро находить необходимые инструменты и принадлежности к ним. Идеален для использования дома, на даче, в гараже, мастерской, в автомобиле.
Преимущества
- Хранение инструментов в ящике защищает от пыли и грязи
- Наличие ручки позволяет переносить инструменты на место выполнения работ
- Съёмный внутренний лоток позволяет отделить инструменты первой необходимости и мелкогабаритные аксессуары от основного отсека
- С помощью нанесённой на лоток размерной линейки можно быстро произвести измерения
- Возможность использования навесного замка защитит содержимое от свободного доступа, в том числе обеспечит безопасность детей