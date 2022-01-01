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Набор ящик для инструментов Master Economy 16" , в подарок органайзер Master 5.5" ПЦ 6671
750 ₽
Ящики для инструментов
    Набор ящик для инструментов Master Economy 16" , в подарок органайзер Master 5.5" ПЦ 6671
    Арт. О00000033940
    Набор ящик для инструментов Master Economy 16" , в подарок органайзер Master 5.5" ПЦ 6671

      Набор ящик для инструментов Master Economy 16" , в подарок органайзер Master 5.5" ПЦ 6671

      750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033940

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор ящик для инструментов Master Economy 16" , в подарок органайзер Master 5.5" ПЦ 6671 помогает содержать в порядке и быстро находить необходимые инструменты и принадлежности к ним. Идеален для использования дома, на даче, в гараже, мастерской, в автомобиле.

        Преимущества

        • Хранение инструментов в ящике защищает от пыли и грязи
        • Наличие ручки позволяет переносить инструменты на место выполнения работ
        • Съёмный внутренний лоток позволяет отделить инструменты первой необходимости и мелкогабаритные аксессуары от основного отсека
        • С помощью нанесённой на лоток размерной линейки можно быстро произвести измерения
        • Возможность использования навесного замка защитит содержимое от свободного доступа, в том числе обеспечит безопасность детей