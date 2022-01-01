Преимущества

Хранение инструментов в ящике защищает от пыли и грязи

Наличие ручки позволяет переносить инструменты на место выполнения работ

Съёмный внутренний лоток позволяет отделить инструменты первой необходимости и мелкогабаритные аксессуары от основного отсека

С помощью нанесённой на лоток размерной линейки можно быстро произвести измерения

Возможность использования навесного замка защитит содержимое от свободного доступа, в том числе обеспечит безопасность детей

Набор ящик для инструментов Master Economy 16" , в подарок органайзер Master 5.5" ПЦ 6671 помогает содержать в порядке и быстро находить необходимые инструменты и принадлежности к ним. Идеален для использования дома, на даче, в гараже, мастерской, в автомобиле.