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Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 18"
5.0
2
1 660 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 18"
    Арт. X28158
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 18"
    Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 18"
      Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 18"
      Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 18"

      Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 18"

      1 660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X28158
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      1 660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик Sturm TBPROF18 предназначен для хранения и переноски инструментов, оснастки Штурм и других производителей. Ящик удобен и вместителен за счет хорошо спланированного строения отсеков, использующих все возможное пространство для размещения тех или иных инструментов. Незаменим для мастеров, часто меняющих место работы, а также позволяет компактно хранить инструмент дома.

        Преимущества

        • Изготовлен из пластика и не боится коррозии
        • Крышка открывается в обе стороны
        • Диагональ ящика 18 дюймов