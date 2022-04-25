Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 18"
Арт. X28158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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С лотками
|Да
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С выдвижными секциями
|Нет
- Ящик Sturm TBPROF18 предназначен для хранения и переноски инструментов, оснастки Штурм и других производителей. Ящик удобен и вместителен за счет хорошо спланированного строения отсеков, использующих все возможное пространство для размещения тех или иных инструментов. Незаменим для мастеров, часто меняющих место работы, а также позволяет компактно хранить инструмент дома.
Преимущества
- Изготовлен из пластика и не боится коррозии
- Крышка открывается в обе стороны
- Диагональ ящика 18 дюймов