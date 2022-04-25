Ящик для инструментов Sturm TBPROF, 18"

Ящик Sturm TBPROF18 предназначен для хранения и переноски инструментов, оснастки Штурм и других производителей. Ящик удобен и вместителен за счет хорошо спланированного строения отсеков, использующих все возможное пространство для размещения тех или иных инструментов. Незаменим для мастеров, часто меняющих место работы, а также позволяет компактно хранить инструмент дома.

Преимущества