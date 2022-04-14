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Ящик для инструментов Blocker BR 3934 SOLID, 19,5"
5.0
2
2 280 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Blocker BR 3934 SOLID, 19,5"
    Арт. X2815585
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Blocker BR 3934 SOLID, 19,5"
    Ящик для инструментов Blocker BR 3934 SOLID, 19,5"
    Ящик для инструментов Blocker BR 3934 SOLID, 19,5"
      Ящик для инструментов Blocker BR 3934 SOLID, 19,5"
      Ящик для инструментов Blocker BR 3934 SOLID, 19,5"
      Ящик для инструментов Blocker BR 3934 SOLID, 19,5"

      Ящик для инструментов Blocker BR 3934 SOLID, 19,5"

      2 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X2815585
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blocker
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      2 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик для инструментов Blocker GRAND SOLID предназначен для хранения различных инструментов и мелочей. Ящик подходит для использования дома, на даче, в гараже, мастерской или в автомобиле.

        Преимущества

        • Оснащен накидными металлическими замками
        • Надежно защищает инструменты от пыли и грязи
        • Есть ручка для удобного перемещения