Ящик для инструментов Matrix 906025

Преимущества

Легко вмещает в себя необходимые инструменты и аксессуары

Металлический каркас и надежная конструкция гарантируют долгий срок службы ящика и безопасное хранение вещей

Ящик прочно закрывается с помощью металлической защелки

Удобная рукоятка обеспечивает комфортную переноску

Металлический ящик MATRIX 906025 предназначен для хранения и удобной транспортировки инструментов. Инструментальный ящик применяется как в профессиональной сфере, так и в быту: он помогает упорядочить нужные в работе предметы и всегда держать их под рукой.