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Ящик для инструментов Matrix 906025
5.0
2
2 790 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Matrix 906025
    Арт. X2815581
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Matrix 906025
    Ящик для инструментов Matrix 906025
    Ящик для инструментов Matrix 906025
      Ящик для инструментов Matrix 906025
      Ящик для инструментов Matrix 906025
      Ящик для инструментов Matrix 906025

      Ящик для инструментов Matrix 906025

      2 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X2815581
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Родина бренда
      		Германия
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Длина, мм
      		484
      Все характеристики
      2 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Металлический ящик MATRIX 906025 предназначен для хранения и удобной транспортировки инструментов. Инструментальный ящик применяется как в профессиональной сфере, так и в быту: он помогает упорядочить нужные в работе предметы и всегда держать их под рукой.

        Преимущества

        • Легко вмещает в себя необходимые инструменты и аксессуары
        • Металлический каркас и надежная конструкция гарантируют долгий срок службы ящика и безопасное хранение вещей
        • Ящик прочно закрывается с помощью металлической защелки
        • Удобная рукоятка обеспечивает комфортную переноску