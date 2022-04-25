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Ящик для инструментов Matrix 906055, 284x160x78
5.0
2
1 250 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Matrix 906055, 284x160x78
    Арт. X2815554
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Matrix 906055, 284x160x78
    Ящик для инструментов Matrix 906055, 284x160x78
    Ящик для инструментов Matrix 906055, 284x160x78
      Ящик для инструментов Matrix 906055, 284x160x78
      Ящик для инструментов Matrix 906055, 284x160x78
      Ящик для инструментов Matrix 906055, 284x160x78

      Ящик для инструментов Matrix 906055, 284x160x78

      1 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X2815554
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      1 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик для инструмента (284х160х78 мм) MATRIX 906055 это универсальная емкость для хранения инструментов, крепежных изделий и различного рода материалов для личного или профессионального использования. Стальной сплав ящика ударопрочен, поэтому он надежно защитит свое содержимое от повреждений, сохранит в целости при длительной транспортировке. При этом он отличается компактностью и простотой, а защелка на крышке не позволит потерять ни единого шурупа.

        Преимущества

        • Надежный
        • Прочный
        • Удобный
        • Портативный
        • Универсальный

        Комплектация

        • Ящик MATRIX 906055
        • Защитная пленка