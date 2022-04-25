Ящик для инструментов Matrix 906055, 284x160x78

Ящик для инструмента (284х160х78 мм) MATRIX 906055 это универсальная емкость для хранения инструментов, крепежных изделий и различного рода материалов для личного или профессионального использования. Стальной сплав ящика ударопрочен, поэтому он надежно защитит свое содержимое от повреждений, сохранит в целости при длительной транспортировке. При этом он отличается компактностью и простотой, а защелка на крышке не позволит потерять ни единого шурупа.

Преимущества

Надежный

Прочный

Удобный

Портативный

Универсальный

Комплектация