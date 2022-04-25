Ящик для инструментов Matrix 906055, 284x160x78
Арт. X2815554
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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С лотками
|Нет
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С выдвижными секциями
|Нет
- Ящик для инструмента (284х160х78 мм) MATRIX 906055 это универсальная емкость для хранения инструментов, крепежных изделий и различного рода материалов для личного или профессионального использования. Стальной сплав ящика ударопрочен, поэтому он надежно защитит свое содержимое от повреждений, сохранит в целости при длительной транспортировке. При этом он отличается компактностью и простотой, а защелка на крышке не позволит потерять ни единого шурупа.
Преимущества
- Надежный
- Прочный
- Удобный
- Портативный
- Универсальный
Комплектация
- Ящик MATRIX 906055
- Защитная пленка