Ящик для инструментов Stanley 193935 FatMax, 28"
Арт. X28155100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Израиль
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Родина бренда
|США
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С лотками
|Да
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С выдвижными секциями
|Нет
- Ящик профессиональный влагозащитный Stanley 1-93-935 предназначен для хранения и удобной транспортировки инструментов. Инструментальный ящик применяется как в профессиональной сфере, так и в быту: он очень вместительный, помогает упорядочить нужные в работе предметы и всегда держать их под рукой.
Преимущества
- Большие металлические защелки надежно защищают ящик от непреднамеренного открывания
- Специальные отверстия на них позволяют отдельно приобрести и установить навесной замок
- Удобная ручка позволяет легко транспортировать приспособление