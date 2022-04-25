Ящик для инструментов Stanley 193935 FatMax, 28"

Ящик профессиональный влагозащитный Stanley 1-93-935 предназначен для хранения и удобной транспортировки инструментов. Инструментальный ящик применяется как в профессиональной сфере, так и в быту: он очень вместительный, помогает упорядочить нужные в работе предметы и всегда держать их под рукой.

Преимущества

