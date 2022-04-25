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Ящик для инструментов Stanley 193935 FatMax, 28"
5.0
3
7 010 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Stanley 193935 FatMax, 28"
    Арт. X28155100
    5.0
    3
    Ящик для инструментов Stanley 193935 FatMax, 28"
    Ящик для инструментов Stanley 193935 FatMax, 28"
    Ящик для инструментов Stanley 193935 FatMax, 28"
      Ящик для инструментов Stanley 193935 FatMax, 28"
      Ящик для инструментов Stanley 193935 FatMax, 28"
      Ящик для инструментов Stanley 193935 FatMax, 28"

      Ящик для инструментов Stanley 193935 FatMax, 28"

      7 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X28155100
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Израиль
      Родина бренда
      		США
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      7 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик профессиональный влагозащитный Stanley 1-93-935 предназначен для хранения и удобной транспортировки инструментов.  Инструментальный ящик применяется как в профессиональной сфере, так и в быту: он очень вместительный, помогает упорядочить нужные в работе предметы и всегда держать их под рукой.

        Преимущества

        • Большие металлические защелки надежно защищают ящик от непреднамеренного открывания
        • Специальные отверстия на них позволяют отдельно приобрести и установить навесной замок
        • Удобная ручка позволяет легко транспортировать приспособление