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Ящик для инструмента Stanley CLICK&CONNE STST1-71964
Найти аналог
Ящики для инструментов
    Ящик для инструмента Stanley CLICK&CONNE STST1-71964
    Арт. О00000025378
    Ящик для инструмента Stanley CLICK&CONNE STST1-71964
    Ящик для инструмента Stanley CLICK&CONNE STST1-71964
      Ящик для инструмента Stanley CLICK&CONNE STST1-71964
      Ящик для инструмента Stanley CLICK&CONNE STST1-71964

      Ящик для инструмента Stanley CLICK&CONNE STST1-71964

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000025378

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Израиль
      Родина бренда
      		США
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик для инструмента Stanley CLICK & CONNECT STST1-71964 подойдет для хранения ручного и электроинструмента. Корпус выполнен из пластика и имеет несколько съемные модулей, что позволяет оптимизировать хранение. В крышках расположены отсеки для размещения мелочей. Ручка облегчает транспортировку ящика.

        Преимущества

        • Корпус ящика для инструмента изготовлен из пластика
        • Размер, форма и пропорции, оптимальные для легкого доступа к находящемуся внутри ящика ручному и электроинструменту
        • Возможность соединения нескольких модулей для оптимизации хранения
        • Переставные перегородки позволяют конфигурировать внутреннее пространство в соответствии с потребностями
        • Замок, открываемый одной рукой
        • Дополнительные отсеки хранения в крышках модулей