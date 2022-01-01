Ящик для инструмента Stanley CLICK&CONNE STST1-71964

Преимущества

Корпус ящика для инструмента изготовлен из пластика

Размер, форма и пропорции, оптимальные для легкого доступа к находящемуся внутри ящика ручному и электроинструменту

Возможность соединения нескольких модулей для оптимизации хранения

Переставные перегородки позволяют конфигурировать внутреннее пространство в соответствии с потребностями

Замок, открываемый одной рукой

Дополнительные отсеки хранения в крышках модулей

Ящик для инструмента Stanley CLICK & CONNECT STST1-71964 подойдет для хранения ручного и электроинструмента. Корпус выполнен из пластика и имеет несколько съемные модулей, что позволяет оптимизировать хранение. В крышках расположены отсеки для размещения мелочей. Ручка облегчает транспортировку ящика.