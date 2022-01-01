Ящик для инструмента Stanley CLICK&CONNE STST1-71964
Арт. О00000025378
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Израиль
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Родина бренда
|США
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С лотками
|Нет
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С выдвижными секциями
|Нет
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- Ящик для инструмента Stanley CLICK & CONNECT STST1-71964 подойдет для хранения ручного и электроинструмента. Корпус выполнен из пластика и имеет несколько съемные модулей, что позволяет оптимизировать хранение. В крышках расположены отсеки для размещения мелочей. Ручка облегчает транспортировку ящика.
Преимущества
- Корпус ящика для инструмента изготовлен из пластика
- Размер, форма и пропорции, оптимальные для легкого доступа к находящемуся внутри ящика ручному и электроинструменту
- Возможность соединения нескольких модулей для оптимизации хранения
- Переставные перегородки позволяют конфигурировать внутреннее пространство в соответствии с потребностями
- Замок, открываемый одной рукой
- Дополнительные отсеки хранения в крышках модулей