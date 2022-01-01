Пневматические пистолеты
Найдено: 67 товаров
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- 1 250 ₽1 660 ₽Давление пескоструйного пистолета, атм: 4Тип соединения со шлангом компрессора: резьбовоеРасход воздуха инструментом, л/мин: 230
- -410 ₽
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- 1 250 ₽1 990 ₽Давление пескоструйного пистолета, атм: 8Тип соединения со шлангом компрессора: рапидРасход воздуха инструментом, л/мин: 600Диаметр пескоструйного сопла, мм: 6
- -740 ₽
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- 1 250 ₽Давление пескоструйного пистолета, атм: 3Тип соединения со шлангом компрессора: рапидРасход воздуха инструментом, л/мин: 142Диаметр пескоструйного сопла, мм: 6
- 880 ₽1 271 ₽
- -391 ₽
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- 1 000 ₽Давление пистолета для шин, атм: 10Тип соединения инструмента: рапид
- 840 ₽Давление пескоструйного пистолета, атм: 3Тип соединения со шлангом компрессора: рапидРасход воздуха инструментом, л/мин: 142Диаметр пескоструйного сопла, мм: 10
- 2 090 ₽Давление, атм: 5Тип соединения: резьбовое
- 999 ₽1 020 ₽
- -21 ₽
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- 360 ₽480 ₽
- -120 ₽
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- 12 500 ₽
- Персональная скидка
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- 360 ₽450 ₽
- -90 ₽
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- 48 450 ₽Тип соединения: резьбовое
- Персональная скидка
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- 755 ₽Давление пистолета для шин, атм: 10Тип соединения инструмента: рапид
- 2 820 ₽Тип соединения инструмента: рапид
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пневматические пистолеты в городе Ярославль по цене от 10 до 48450 рублей. В наличии более 67 наименований. Пневматические пистолеты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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