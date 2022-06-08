Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag PG 50/5 110117
Арт. X1099025458
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Объем герметика, л
|0.38
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Класс
|профессиональный
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- Монтажный пистолет для герметика FUBAG PG 50/5 это невероятно практичное металлическое оборудование, позволяющее нанести уплотнительный материал точечно. Благодаря аккуратному покрытию не придется затрачивать много герметика, и при этом удастся полностью заполнить пустоты. Это прочный, и удобный в обращении пистолет, для использования которого требуется лишь сам уплотнитель и источник сжатого воздуха. Такой инструмент легко перевозить и хранить, а главное - купить FUBAG PG 50/5 можно не только для профессионального, но и бытового монтажа
Преимущества
- Ударопрочный
- Многоцелевой
- Компактный
- Экономичный
- Эргономичный