Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag PG 50/5 110117

Преимущества

Ударопрочный

Многоцелевой

Компактный

Экономичный

Эргономичный

Монтажный пистолет для герметика FUBAG PG 50/5 это невероятно практичное металлическое оборудование, позволяющее нанести уплотнительный материал точечно. Благодаря аккуратному покрытию не придется затрачивать много герметика, и при этом удастся полностью заполнить пустоты. Это прочный, и удобный в обращении пистолет, для использования которого требуется лишь сам уплотнитель и источник сжатого воздуха. Такой инструмент легко перевозить и хранить, а главное - купить FUBAG PG 50/5 можно не только для профессионального, но и бытового монтажа