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Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag PG 50/5 110117
4.5
2
2 090 ₽
Монтажные пневмопистолеты
    Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag PG 50/5 110117
    Арт. X1099025458
    4.5
    2
    Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag PG 50/5 110117
    Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag PG 50/5 110117
    Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag PG 50/5 110117
      Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag PG 50/5 110117
      Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag PG 50/5 110117
      Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag PG 50/5 110117

      Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag PG 50/5 110117

      2 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1099025458
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Объем герметика, л
      		0.38
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      2 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Монтажный пистолет для герметика FUBAG PG 50/5 это невероятно практичное металлическое оборудование, позволяющее нанести уплотнительный материал точечно. Благодаря аккуратному покрытию не придется затрачивать много герметика, и при этом удастся полностью заполнить пустоты. Это прочный, и удобный в обращении пистолет, для использования которого требуется лишь сам уплотнитель и источник сжатого воздуха. Такой инструмент легко перевозить и хранить, а главное - купить FUBAG PG 50/5 можно не только для профессионального, но и бытового монтажа

        Преимущества

        • Ударопрочный
        • Многоцелевой
        • Компактный
        • Экономичный
        • Эргономичный