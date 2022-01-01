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Пневмо­инструмент

Пневматические шлифмашины

Найдено: 56 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пневматические шлифмашины в городе Ярославль по цене от 2040 до 34650 рублей. В наличии более 56 наименований. Пневматические шлифмашины можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Отрезная пневматическая шлифовальная машина FUBAG GСC 20000 100440
4 430 ₽
Отрезная пневматическая шлифовальная машина FUBAG GСC 20000 100440
Прямая пневматическая машинка, 2500 оборотов + набор насадок
2 170 ₽
Прямая пневматическая машинка, 2500 оборотов + набор насадок
Пневматическая зачистная шлифовальная машина FUBAG GSC 4000 100430
4 840 ₽
Пневматическая зачистная шлифовальная машина FUBAG GSC 4000 100430
Пневматическая орбитальная шлифовальная машинка FUBAG SR150CV 100182
3 930 ₽
Пневматическая орбитальная шлифовальная машинка FUBAG SR150CV 100182
Орбитальная эксцентриковая пневмошлифмашина с пылесосом
10 770 ₽
Орбитальная эксцентриковая пневмошлифмашина с пылесосом
Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737 G
8 925 ₽
Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737 G
Пневмошлифмашина прямая Sumake ST-7732 MK
6 893 ₽
Пневмошлифмашина прямая Sumake ST-7732 MK
Быстрая пневмошлифмашина для профессионалов Sumake ST-7774
9 685 ₽
Быстрая пневмошлифмашина для профессионалов Sumake ST-7774
Пневмошлифмашина эксцентриковая Sumake ST-7101
15 661 ₽
Пневмошлифмашина эксцентриковая Sumake ST-7101
Пневмошлифмашина Metabo прямая DG 25 Set 3/6м 604116500
4 679 ₽
Пневмошлифмашина Metabo прямая DG 25 Set 3/6м 604116500
Пневмошлифмашина BOSCH 0.607.352.113
16 540 ₽
Пневмошлифмашина BOSCH 0.607.352.113
Прямая мини пневмошлифмашина для профессионалов Star
2 992 ₽
Прямая мини пневмошлифмашина для профессионалов Star
Пневмошлифмашина ST-P7737 + шланг в комплекте
5 514 ₽
Пневмошлифмашина ST-P7737 + шланг в комплекте
Пневмошлифмашина прямая для работ по металлу Sumake ST-P7733M
2 703 ₽
Пневмошлифмашина прямая для работ по металлу Sumake ST-P7733M
Орбитальная эксцентриковая пневмошлифмашина Sumake ST-7107C
28 846 ₽
Орбитальная эксцентриковая пневмошлифмашина Sumake ST-7107C
Пневмошлифмашина Chicago Pneumatic DIE GRINDER T023996 CP876
6 750 ₽
Пневмошлифмашина Chicago Pneumatic DIE GRINDER T023996 CP876
Пневмошлифмашина для профессионалов Sumake ST-7770
3 381 ₽
Пневмошлифмашина для профессионалов Sumake ST-7770
Быстрая пневмошлифмашина Sumake ST-7845L
23 490 ₽
Быстрая пневмошлифмашина Sumake ST-7845L
Быстрая пневмошлифмашина для профессионалов Sumake ST-7741
17 476 ₽
Быстрая пневмошлифмашина для профессионалов Sumake ST-7741
Прямая пневмошлифмашина Sumake ST-7733 M
2 500 ₽
Прямая пневмошлифмашина Sumake ST-7733 M
Пневматическая прямая бормашина Jonnesway JAG-0903FMK
9 400 ₽
Пневматическая прямая бормашина Jonnesway JAG-0903FMK
Пневмошлифмашина Jonnesway JAG-0903RMK
10 500 ₽
Пневмошлифмашина Jonnesway JAG-0903RMK
Прямая пневмошлифмашина Jonnesway JAG-0906FM
7 230 ₽
Прямая пневмошлифмашина Jonnesway JAG-0906FM
Пневматическая шлифовальная машина Jonnesway, 4
16 210 ₽
Пневматическая шлифовальная машина Jonnesway, 4
Угловая пневмошлифмашина Jonnesway, 5
19 710 ₽
Угловая пневмошлифмашина Jonnesway, 5
Пневмошлифмашина угловая Jonnesway, 7
34 650 ₽
Пневмошлифмашина угловая Jonnesway, 7
Пневмошлифмашинка для работы с труднодоступными отверстиями
23 230 ₽
Пневмошлифмашинка для работы с труднодоступными отверстиями
Пневматическая полировальная машинка (рубанок) Jonnesway
18 860 ₽
Пневматическая полировальная машинка (рубанок) Jonnesway
Пневмошлифмашинка с абразивной платформой в комплекте
23 820 ₽
Пневмошлифмашинка с абразивной платформой в комплекте
Пневматическая отрезная машинка Jonnesway
5 690 ₽
Пневматическая отрезная машинка Jonnesway
Машинка пневматическая Thorvik, 22000 об/мин, ADG6022
2 040 ₽
Машинка пневматическая Thorvik, 22000 об/мин, ADG6022
Пневмошлифмашина прямая Fubag GL25000 + набор
2 300 ₽
Пневмошлифмашина прямая Fubag GL25000 + набор
Пневмошлифмашина прямая Fubag GSC 4000
5 130 ₽
Пневмошлифмашина прямая Fubag GSC 4000
Эксцентриковая пневмошлифмашина SVC 125 с пылеотводом
11 340 ₽
Эксцентриковая пневмошлифмашина SVC 125 с пылеотводом
Быстрая пневмошлифмашина прямая GLC 25000
3 470 ₽
Быстрая пневмошлифмашина прямая GLC 25000
Орбитальная пневматическая машина, эксцентриковая
3 090 ₽
Орбитальная пневматическая машина, эксцентриковая
Удлиненная прямая пневмошлифмашина FUBAG GLLC 25000 100420
9 710 ₽
Удлиненная прямая пневмошлифмашина FUBAG GLLC 25000 100420
Пневматическая шлифовальная машинка FUBAG GAC 20000 100400
5 180 ₽
Пневматическая шлифовальная машинка FUBAG GAC 20000 100400
Прямая пневмошлифмашина для отверстий JTC-3101
2 210 ₽
Прямая пневмошлифмашина для отверстий JTC-3101