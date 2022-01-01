Пневматические шлифмашины
Найдено: 56 товаров
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- 4 930 ₽Рабочее давление: 6.3 барРасход воздуха 186 л/минДиаметр диска 125 мм
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- 3 930 ₽Тип: эксцентриковаяРабочее давление: 6.3 барРасход воздуха, л/мин: 140Диаметр диска, мм: 150
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- 5 399 ₽Рабочее давление: 6.3 барРасход воздуха 130 л/минДиаметр диска 150 мм
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- 10 630 ₽Рабочее давление: 6.2 барРасход воздуха 170 л/минДиаметр диска 125 мм
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- 10 770 ₽Тип: эксцентриковаяРабочее давление: 6.3 барРасход воздуха, л/мин: 184Диаметр диска, мм: 125
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- 3 479 ₽4 386 ₽
- -907 ₽
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- 5 845 ₽7 148 ₽Тип: эксцентриковаяРабочее давление: 6.2 барРасход воздуха, л/мин: 170Диаметр диска, мм: 150
- -1 303 ₽
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- 5 410 ₽6 139 ₽Рабочее давление: 6.2 барРасход воздуха, л/мин: 171Диаметр штуцера: 1/4 дюйм
- -729 ₽
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- Нет в наличииТип: эксцентриковаяРабочее давление: 6.3 барРасход воздуха, л/мин: 140Диаметр диска, мм: 150
- Нет в наличииРабочее давление: 6.3 барРасход воздуха 122 л/мин
- Нет в наличииРабочее давление: 6.3 барРасход воздуха, л/мин: 170Обороты: 8000 об/минДиаметр штуцера: 1/4 дюйм
- Нет в наличииТип: эксцентриковаяРабочее давление: 6.2 барРасход воздуха, л/мин: 171Диаметр диска, мм: 150
- Нет в наличииРасход воздуха 170 л/минДиаметр диска 125 мм
- Нет в наличииРасход воздуха 170 л/минДиаметр диска 125 мм
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пневматические шлифмашины в городе Ярославль по цене от 2040 до 34650 рублей. В наличии более 56 наименований. Пневматические шлифмашины можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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