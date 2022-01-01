Пневматические шлифмашины используются для очистки поверхностей от ржавчины, загрязнений, старых покрытий, а также для полировки поверхности перед этапом покраски. Разные шлифмашины обрабатывают поверхность с различной степенью итоговой гладкости. Различают прямошлифовальные, угловые, пневмошлифмашины и бормашинки пневматические.

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