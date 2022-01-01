Пневматическая шлифмашина JTC-3101
Арт. О00000007397
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Габариты, мм
|150x60x40
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Упаковка
|коробка
- Шлифовальная пневматическая машина JTC 3101 используется для шлифовки поверхности различных материалов в труднодоступных местах. Инструмент отличается внушительным рабочим ресурсом и способностью длительное время работать без перерыва. Скорость вращения шпинделя достигает 25000 оборотов в минуту, что способствует более высокому качеству обработки. Размеры данной модели: 150х60х40 мм.
Преимущества
- Инструмент эффективен для работы в труднодоступных местах
- Небольшой вес
- Отвод воздуха сзади
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе