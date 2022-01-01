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Пневматическая шлифмашина JTC-3101
Найти аналог
Прямые пневмошлифмашины
    Пневматическая шлифмашина JTC-3101
    Арт. О00000007397
    Пневматическая шлифмашина JTC-3101
    Пневматическая шлифмашина JTC-3101
    Пневматическая шлифмашина JTC-3101
      Пневматическая шлифмашина JTC-3101
      Пневматическая шлифмашина JTC-3101
      Пневматическая шлифмашина JTC-3101

      Пневматическая шлифмашина JTC-3101

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000007397

      Характеристики

      Производитель
      		JTC
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Габариты, мм
      		150x60x40
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифовальная пневматическая машина JTC 3101 используется для шлифовки поверхности различных материалов в труднодоступных местах. Инструмент отличается внушительным рабочим ресурсом и способностью длительное время работать без перерыва. Скорость вращения шпинделя достигает 25000 оборотов в минуту, что способствует более высокому качеству обработки. Размеры данной модели: 150х60х40 мм.

        Преимущества

        • Инструмент эффективен для работы в труднодоступных местах
        • Небольшой вес
        • Отвод воздуха сзади
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе