Пневматическая шлифмашина JTC-3101

Преимущества

Инструмент эффективен для работы в труднодоступных местах

Небольшой вес

Отвод воздуха сзади

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Шлифовальная пневматическая машина JTC 3101 используется для шлифовки поверхности различных материалов в труднодоступных местах. Инструмент отличается внушительным рабочим ресурсом и способностью длительное время работать без перерыва. Скорость вращения шпинделя достигает 25000 оборотов в минуту, что способствует более высокому качеству обработки. Размеры данной модели: 150х60х40 мм.