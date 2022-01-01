Эксцентриковые (орбитальные) пневмошлифмашины
Найдено: 13 товаров
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- 3 930 ₽Тип: эксцентриковаяРабочее давление: 6.3 барРасход воздуха, л/мин: 140Диаметр диска, мм: 150
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- 10 770 ₽Тип: эксцентриковаяРабочее давление: 6.3 барРасход воздуха, л/мин: 184Диаметр диска, мм: 125
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- 5 845 ₽7 148 ₽Тип: эксцентриковаяРабочее давление: 6.2 барРасход воздуха, л/мин: 170Диаметр диска, мм: 150
- -1 303 ₽
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- Нет в наличииТип: эксцентриковаяРабочее давление: 6.3 барРасход воздуха, л/мин: 140Диаметр диска, мм: 150
- Нет в наличииТип: эксцентриковаяРабочее давление: 6.2 барРасход воздуха, л/мин: 171Диаметр диска, мм: 150
- Нет в наличииТип: эксцентриковаяРабочее давление: 6 барРасход воздуха, л/мин: 180Диаметр диска, мм: 150
- Нет в наличииРабочее давление: 6.3 барРасход воздуха, л/мин: 140Диаметр диска, мм: 150
- Нет в наличииТип: эксцентриковаяРасход воздуха, л/мин: 550Диаметр диска, мм: 150
- Нет в наличииПневматическая орбитальная шлифмашинка Jonnesway JAS-6698-5HE, 5", с пылеотводом, 9000 об/мин, 380 л/мин.Диаметр диска, мм: 125
- Нет в наличииПневматическая орбитальная шлифмашинка Jonnesway JAS-6698-6HE? 6", с пылеотводом, 9000 об/мин, 380 л/мин.Диаметр диска, мм: 150
- Нет в наличииТип: эксцентриковаяРабочее давление: 6.2 барРасход воздуха, л/мин: 368
- Нет в наличииРасход воздуха, л/мин: 184
- Нет в наличииДиаметр диска, мм: 150
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить эксцентриковые (орбитальные) пневмошлифмашины в городе Ярославль по цене от 3090 до 28846 рублей. В наличии более 13 наименований. Эксцентриковые (орбитальные) пневмошлифмашины можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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