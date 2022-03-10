Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041

Преимущества:

Обрезиненный корпус дает возможность надежного захвата инструмента

Блокировка выключения для выполнения продолжительных работ

Удобно расположенная широкая клавиша пуска - для простоты управления работой инструмента

Небольшой вес инструмента (всего 1,4 килограмма) - для неутомительной работы оператора

Тонкое шлифование осуществляется за счет эксцентрического движения и вращения шлифовальной подошвы

Среднее расположение рукояток удобно для работы и левой, и правой рукой

Эксцентриковая шлифмашина Makita BO5041 сконструирована для профессионального использования. Область применения - выполнение шлифовальных и полировальных работ на различных поверхностях. Для поддержания в чистоте рабочего места, возможно подсоединение пылесборника или пылесоса.