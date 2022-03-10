Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041
Арт. Х1218341
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|300
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Напряжение сети, В
|220
- Эксцентриковая шлифмашина Makita BO5041 сконструирована для профессионального использования. Область применения - выполнение шлифовальных и полировальных работ на различных поверхностях. Для поддержания в чистоте рабочего места, возможно подсоединение пылесборника или пылесоса.
Преимущества:
- Обрезиненный корпус дает возможность надежного захвата инструмента
- Блокировка выключения для выполнения продолжительных работ
- Удобно расположенная широкая клавиша пуска - для простоты управления работой инструмента
- Небольшой вес инструмента (всего 1,4 килограмма) - для неутомительной работы оператора
- Тонкое шлифование осуществляется за счет эксцентрического движения и вращения шлифовальной подошвы
- Среднее расположение рукояток удобно для работы и левой, и правой рукой