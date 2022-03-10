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Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041
4.5
2
13 670 ₽
15 300 ₽
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041
    Арт. Х1218341
    4.5
    2
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041

      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041

      • -1 630 ₽
      13 670 ₽
      15 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1218341
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		300
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 630 ₽
      13 670 ₽
      15 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Эксцентриковая шлифмашина Makita BO5041 сконструирована для профессионального использования. Область применения - выполнение шлифовальных и полировальных работ на различных поверхностях. Для поддержания в чистоте рабочего места, возможно подсоединение пылесборника или пылесоса.

        Преимущества:

        • Обрезиненный корпус дает возможность надежного захвата инструмента
        • Блокировка выключения для выполнения продолжительных работ
        • Удобно расположенная широкая клавиша пуска - для простоты управления работой инструмента
        • Небольшой вес инструмента (всего 1,4 килограмма) - для неутомительной работы оператора
        • Тонкое шлифование осуществляется за счет эксцентрического движения и вращения шлифовальной подошвы
        • Среднее расположение рукояток удобно для работы и левой, и правой рукой