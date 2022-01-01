Фильтр

Шлифмашина ленточного типа - используется для шлифования и зачистки плоских и широких поверхностей, снятия старого покрытия, удалению зазубрин и шероховатостей. Единственный инструмент, который выполняет ровную линейную шлифовку. Предназначена для обработки таких материалов, как цельная древесина, некоторые металлы, пластик и др., но лучше всего она справляется с древесными заготовками, так как высокие обороты создают излишнее трение при контакте с металлами и пластмассовыми изделиями.