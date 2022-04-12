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Пневматическая угловая шлифмашина Fubag GA125 100127 + зачистной диск
5.0
2
4 930 ₽
Угловые пневмошлифмашины
  • Персональная скидка
Пневматическая угловая шлифмашина Fubag GA125 100127 + зачистной диск
Арт. X1099040559
5.0
2
Пневматическая угловая шлифмашина Fubag GA125 100127 + зачистной диск
Пневматическая угловая шлифмашина Fubag GA125 100127 + зачистной диск
Пневматическая угловая шлифмашина Fubag GA125 100127 + зачистной диск
Пневматическая угловая шлифмашина Fubag GA125 100127 + зачистной диск
  • Персональная скидка
Пневматическая угловая шлифмашина Fubag GA125 100127 + зачистной диск
Пневматическая угловая шлифмашина Fubag GA125 100127 + зачистной диск
Пневматическая угловая шлифмашина Fubag GA125 100127 + зачистной диск
Пневматическая угловая шлифмашина Fubag GA125 100127 + зачистной диск

Пневматическая угловая шлифмашина Fubag GA125 100127 + зачистной диск

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4 930 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1099040559
5.0
2

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
245x145x98
Давление, бар
6.3
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 930 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Угловая пневмошлифмашина FUBAG GA125 + зачистной диск 4" 100127 предназначена для отрезания мелких деталей и шлифования плоскостей. Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту внутренних узлов от механических повреждений. Большую широкую клавишу "Пуск" удобно нажимать при любом хвате корпуса. Инструмент отличается большим рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без перегрева.

    Преимущества

    • Больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
    • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
    • Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени
    • Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю