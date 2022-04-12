Пневматическая угловая шлифмашина Fubag GA125 100127 + зачистной диск

Преимущества

Больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени

Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю

Угловая пневмошлифмашина FUBAG GA125 + зачистной диск 4" 100127 предназначена для отрезания мелких деталей и шлифования плоскостей. Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту внутренних узлов от механических повреждений. Большую широкую клавишу "Пуск" удобно нажимать при любом хвате корпуса. Инструмент отличается большим рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без перегрева.