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Пневматическая угловая шлифмашина Fubag GA125 100127 + зачистной диск
Арт. X1099040559
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Пневматическая угловая шлифмашина Fubag GA125 100127 + зачистной диск
Арт. X1099040559
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|245x145x98
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Давление, бар
|6.3
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- Угловая пневмошлифмашина FUBAG GA125 + зачистной диск 4" 100127 предназначена для отрезания мелких деталей и шлифования плоскостей. Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту внутренних узлов от механических повреждений. Большую широкую клавишу "Пуск" удобно нажимать при любом хвате корпуса. Инструмент отличается большим рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без перегрева.
Преимущества
- Больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
- Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени
- Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю