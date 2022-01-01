Пневмоножницы – компактный и маловесный ручной инструмент, используемый для резки листового металла и других материалов. Подходят для раскроя листов стали, алюминия (максимальная толщина – 1,2 мм). Благодаря работе от сжатого под давлением воздуха, инструмент обладает высокой надежностью и долгим сроком эксплуатации.

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