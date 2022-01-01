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Пневмо­инструмент

Пневматические ножницы

Найдено: 2 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пневматические ножницы в городе Ярославль по цене от 7164 до 18700 рублей. В наличии более 2 наименований. Пневматические ножницы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Пневматический шуруповерт Sumake ST-4460 A
6 130 ₽
Пневматический шуруповерт Sumake ST-4460 A
Пневматический гайковерт Sumake ST-55444
16 338 ₽
Пневматический гайковерт Sumake ST-55444
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7715 P
5 845 ₽
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7715 P
Набор пневматических инструментов PATRIOT KIT 5B
3 190 ₽
Набор пневматических инструментов PATRIOT KIT 5B
Лобзик Bosch GST 150BCE 0.601.513.000
22 590 ₽
Лобзик Bosch GST 150BCE 0.601.513.000
Ножницы по металлу Stanley &quot;Aviation&quot; 214567 (250 мм., левые)
1 500 ₽
Ножницы по металлу Stanley &quot;Aviation&quot; 214567 (250 мм., левые)
Набор ударных головок Jonnesway S03A8109S, 9 штук
17 960 ₽
Набор ударных головок Jonnesway S03A8109S, 9 штук
Скобы для степлера Matrix 57662 (19 мм, 5000 шт.)
780 ₽
Скобы для степлера Matrix 57662 (19 мм, 5000 шт.)
Пневмогайковерт Fubag IW 900 1/2&quot; (880Hm_6.3бар_1/2&quot;)
7 850 ₽
Пневмогайковерт Fubag IW 900 1/2&quot; (880Hm_6.3бар_1/2&quot;)
Торцевые кусачки Milwaukee 48226407, 180 мм
2 250 ₽
Торцевые кусачки Milwaukee 48226407, 180 мм
Ножницы по металлу Stanley &quot;Aviation&quot; 214568 (250 мм., правые)
1 500 ₽
Ножницы по металлу Stanley &quot;Aviation&quot; 214568 (250 мм., правые)
Комплект пневматических инструментов FUBAG 120102
3 170 ₽
Комплект пневматических инструментов FUBAG 120102
Комплект пневматических инструментов FUBAG 120101
2 920 ₽
Комплект пневматических инструментов FUBAG 120101
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579 1/2&quot;, набор бит 6 шт.
1 100 ₽
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579 1/2&quot;, набор бит 6 шт.
Зажимные клещи Кобальт 647-291 (250 мм, полукруглые губки)
460 ₽
Зажимные клещи Кобальт 647-291 (250 мм, полукруглые губки)
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7733 MK
3 479 ₽
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7733 MK
Пневматический гайковерт Sumake ST 5540 K
6 649 ₽
Пневматический гайковерт Sumake ST 5540 K
Ножницы по металлу Kraftool 2324-S (260 мм., Cr-V, прямой рез)
1 600 ₽
Ножницы по металлу Kraftool 2324-S (260 мм., Cr-V, прямой рез)
Динамометрический ключ Ombra A90014 (1/2&quot;DR, 50-350 Нм)
7 280 ₽
Динамометрический ключ Ombra A90014 (1/2&quot;DR, 50-350 Нм)
Бензиновый генератор Fubag BS 7500 A ES
71 900 ₽
Бензиновый генератор Fubag BS 7500 A ES
Пневматические ножницы Sumake STP 6620
7 164 ₽
Пневматические ножницы Sumake STP 6620
Заклепочник пневмогидравлический Sumake ST-6677
56 099 ₽
Заклепочник пневмогидравлический Sumake ST-6677
Плоскогубцы комбинированные диэлектрические Unipro 16082U (200 мм)
1 129 ₽
Плоскогубцы комбинированные диэлектрические Unipro 16082U (200 мм)
Ножовка пневматическая Jonnesway JAT-6946
18 700 ₽
Ножовка пневматическая Jonnesway JAT-6946