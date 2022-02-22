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Пневматический гайковерт Sumake ST-55444
5.0
2
16 338 ₽
Пневматические гайковерты
  • Персональная скидка
Пневматический гайковерт Sumake ST-55444
Арт. X76159
5.0
2
Пневматический гайковерт Sumake ST-55444
Пневматический гайковерт Sumake ST-55444
Пневматический гайковерт Sumake ST-55444
Пневматический гайковерт Sumake ST-55444
Пневматический гайковерт Sumake ST-55444
  • Персональная скидка
Пневматический гайковерт Sumake ST-55444
Пневматический гайковерт Sumake ST-55444
Пневматический гайковерт Sumake ST-55444
Пневматический гайковерт Sumake ST-55444
Пневматический гайковерт Sumake ST-55444

Пневматический гайковерт Sumake ST-55444

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16 338 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X76159
5.0
2

Характеристики

Производитель
Sumake
Страна производства
Тайвань
Родина бренда
Тайвань
Давление, атм
6.2
Набор головок в комплекте
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 338 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пневматический гайковерт Sumake ST-55444 - это устройство профессионального класса, работающее на сжатом воздухе. Применяется инструмент для работы с крепежными соединениями. Металлический корпус придает прочность конструкции, а мягкая накладка на рукоятке способствует надежному удержанию инструмента при работе.

    Преимущества 

    • Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки
    • Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
    • Пистолетная форма корпуса удобна при работе в тяжелых условиях производства
    • Ударно-импульсный механизм и высокий крутящий момент повышают производительность труда
    • Наличие функции реверса помогает при выворачивании крепежных элементов