Гайковерты для грузовых автомобилей
Найдено: 3 товара
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- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 255Крутящий момент инструмента: 2712 Нм
- Нет в наличииГайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 3600 об/мин, 3260 Nm и головки торцевые ударные 1" DR, 32, 33 мм, AIWS124Давление, атм: 6.5Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 509Крутящий момент инструмента: 3260 Нм
- Нет в наличииГайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 4200 об/мин, 2180 Nm и головки торцевые ударные, 1" DR, 32, 33 мм, AIWS125Давление, атм: 6.5Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 425Крутящий момент инструмента: 2180 Нм
Гайковерты для грузовых автомобилей в интернет-магазине «Бигам» по цене от 36 360 рублей до 36 360 рублей. В наличии более 1 наименование. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.