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Пневматические гайковерты

Гайковерты для грузовых автомобилей

  • Макс. крутящий момент, Нм: от 2000 до 3260
  • Тип патрона: квадрат с отверстием
  • Тип патрона: квадрат с фрикционным кольцом
Найдено: 3 товара
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Гайковерты для грузовых автомобилей в интернет-магазине «Бигам» по цене от 36 360 рублей до 36 360 рублей. В наличии более 1 наименование. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.