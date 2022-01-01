Пневматические степлеры – разновидность строительных степлеров, работают за счет энергии сжатого воздуха. Применяются в строительстве, производстве и быту. Устройство способно выполнить деликатное крепление, которое будет иметь эстетичный внешний вид. Скорость работы, запас элементов и небольшой вес позволяют экономить время и обеспечивают комфортную эксплуатацию.

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