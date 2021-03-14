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Пневматический степлер FUBAG SN4050 100153
4.0
2
4 590 ₽
Пневматические степлеры
    Пневматический степлер FUBAG SN4050 100153
    Арт. X10193633
    4.0
    2
    Пневматический степлер FUBAG SN4050 100153
    Пневматический степлер FUBAG SN4050 100153
    Пневматический степлер FUBAG SN4050 100153
    Пневматический степлер FUBAG SN4050 100153
    Пневматический степлер FUBAG SN4050 100153
      Пневматический степлер FUBAG SN4050 100153
      Пневматический степлер FUBAG SN4050 100153
      Пневматический степлер FUBAG SN4050 100153
      Пневматический степлер FUBAG SN4050 100153
      Пневматический степлер FUBAG SN4050 100153

      Пневматический степлер FUBAG SN4050 100153

      4 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10193633
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. давление, бар
      		7.5
      Габариты, мм
      		270x240x70
      Все характеристики
      4 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Пневматический пистолет Fubag SN4050 100153 это профессиональный прибор, который найдет свое применение в сфере ремонта, изготовления и обработки мебели, деревянных изделий и напольных покрытий. В пневматический степлер могут вставляться и гвозди, и скобы, что расширяет его возможности использования. Этот аппарат куда более безопасен, по сравнению со своими электрическими аналогами, и к тому же, имеет больший срок службы. Еще одной особенностью пистолета гвоздескобозабивного SN4050 можно выделить его портативность, необходимую для быстрой транспортировки, и производительность, обеспечиваемую пневматическим принципом работы. Пневмостеплер Fubag SN4050 купить рекомендуется и для производственных, и для бытовых задач.

        Преимущества гвоздезабивного пистолета Fubag SN4050:

        • Прочный;
        • Быстрый;
        • Энергонезависимый;
        • Безопасный;
        • Долговечный;
        • Мощный.

        Комплектация:

        • Пневматический степлер;
        • Упаковка.