Пневматический степлер FUBAG SN4050 100153

Пневматический пистолет Fubag SN4050 100153 это профессиональный прибор, который найдет свое применение в сфере ремонта, изготовления и обработки мебели, деревянных изделий и напольных покрытий. В пневматический степлер могут вставляться и гвозди, и скобы, что расширяет его возможности использования. Этот аппарат куда более безопасен, по сравнению со своими электрическими аналогами, и к тому же, имеет больший срок службы. Еще одной особенностью пистолета гвоздескобозабивного SN4050 можно выделить его портативность, необходимую для быстрой транспортировки, и производительность, обеспечиваемую пневматическим принципом работы. Пневмостеплер Fubag SN4050 купить рекомендуется и для производственных, и для бытовых задач.

Преимущества гвоздезабивного пистолета Fubag SN4050:

Прочный;

Быстрый;

Энергонезависимый;

Безопасный;

Долговечный;

Мощный.

Комплектация: