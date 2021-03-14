Пневматический степлер FUBAG SN4050 100153
Арт. X10193633
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. давление, бар
|7.5
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Габариты, мм
|270x240x70
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Пневматический пистолет Fubag SN4050 100153 это профессиональный прибор, который найдет свое применение в сфере ремонта, изготовления и обработки мебели, деревянных изделий и напольных покрытий. В пневматический степлер могут вставляться и гвозди, и скобы, что расширяет его возможности использования. Этот аппарат куда более безопасен, по сравнению со своими электрическими аналогами, и к тому же, имеет больший срок службы. Еще одной особенностью пистолета гвоздескобозабивного SN4050 можно выделить его портативность, необходимую для быстрой транспортировки, и производительность, обеспечиваемую пневматическим принципом работы. Пневмостеплер Fubag SN4050 купить рекомендуется и для производственных, и для бытовых задач.
Преимущества гвоздезабивного пистолета Fubag SN4050:
- Прочный;
- Быстрый;
- Энергонезависимый;
- Безопасный;
- Долговечный;
- Мощный.
Комплектация:
- Пневматический степлер;
- Упаковка.