Пневматические краскопульты
Найдено: 119 товаров
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- 1 299 ₽1 880 ₽Давление 4 барРасход воздуха 230 л/минСопло инструмента 1.8 ммОбъем бачка 0.6 мл
- -581 ₽
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- 3 980 ₽4 420 ₽Давление 6 барРасход воздуха 400 л/минОбъем бачка 3500 мл
- -440 ₽
- Персональная скидка
- 2 090 ₽Давление 3 барРасход воздуха 265 л/минСопло инструмента 1.5 ммОбъем бачка 600 мл
- 919 ₽1 330 ₽Давление 4 барРасход воздуха 35 л/минСопло инструмента 0.5 ммОбъем бачка 1000 мл
- -411 ₽
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- 1 090 ₽Давление 3.5 барРасход воздуха 141 л/минСопло инструмента 1.5 ммОбъем бачка 600 мл
- 839 ₽Давление 2 барСопло инструмента 0.3 ммОбъем бачка 50 мл
- 2 090 ₽Давление 3.5 барРасход воздуха 198 л/минСопло инструмента 1.4 ммОбъем бачка 600 мл
- 1 450 ₽1 980 ₽Давление 4 барРасход воздуха 226 л/минСопло инструмента 1.8 ммОбъем бачка 1000 мл
- -530 ₽
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- 1 070 ₽Давление 5 барРасход воздуха 200 л/минСопло инструмента 1.5 ммОбъем бачка 1000 мл
- 3 010 ₽Давление 3.5 барРасход воздуха 149 л/минСопло инструмента 8 ммОбъем бачка 4500 мл
- 4 210 ₽4 219 ₽Давление 6 барРасход воздуха 200 л/минСопло инструмента 2 ммОбъем бачка 500 мл
- -9 ₽
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- 2 670 ₽Давление 1 барРасход воздуха 9 л/минСопло инструмента 0.2 ммОбъем бачка 7 мл
- 5 010 ₽Давление 3 барРасход воздуха 248 л/минСопло инструмента 1.3 ммОбъем бачка 0.6 мл
- Персональная скидка
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- 10 249 ₽11 438 ₽Давление 5 барРасход воздуха 300 л/минСопло инструмента 1.2 ммОбъем бачка 10000 мл
- -1 189 ₽
- Персональная скидка
- 2 510 ₽Давление 3.5 барРасход воздуха 160 л/минСопло инструмента 1.8 ммОбъем бачка 1000 мл
- 1 750 ₽Давление 3.5 барРасход воздуха 178 л/минСопло инструмента 1.5 ммОбъем бачка 800 мл
- 4 210 ₽4 219 ₽Давление 7.9 барРасход воздуха 200 л/минСопло инструмента 1.5 ммОбъем бачка 500 мл
- -9 ₽
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- 2 590 ₽Давление 3 барРасход воздуха 266 л/минСопло инструмента 1.5 ммОбъем бачка 1000 мл
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пневматические краскопульты в городе Ярославль по цене от 549 до 37820 рублей. В наличии более 119 наименований. Пневматические краскопульты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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