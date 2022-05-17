Пневматический краскопульт Fubag Basic G600/1.5 HP 110103
Арт. X10990201126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|пластик
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- Пневматический краскопульт Fubag Basic G600/1.5 HP 110103 для небольших покрасочных работ. Компактный и легкий, для работы в труднодоступных местах. Верхнее расположение бачка гарантирует полный расход краски.
Преимущества
- Небольшой вес
- Металлическая конструкция краскораспылителя прослужит долгие годы
- Быстроразъемное соединение
- Высокое качество выполняемых работ