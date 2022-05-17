Преимущества

Небольшой вес

Металлическая конструкция краскораспылителя прослужит долгие годы



Быстроразъемное соединение

Высокое качество выполняемых работ

Пневматический краскопульт Fubag Basic G600/1.5 HP 110103 для небольших покрасочных работ. Компактный и легкий, для работы в труднодоступных местах. Верхнее расположение бачка гарантирует полный расход краски.