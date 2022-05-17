Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневматический краскопульт Fubag Basic G600/1.5 HP 110103
5.0
1
1 090 ₽
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Fubag Basic G600/1.5 HP 110103
    Арт. X10990201126
    5.0
    1
    Пневматический краскопульт Fubag Basic G600/1.5 HP 110103
    Пневматический краскопульт Fubag Basic G600/1.5 HP 110103
    Пневматический краскопульт Fubag Basic G600/1.5 HP 110103
    Пневматический краскопульт Fubag Basic G600/1.5 HP 110103
    Пневматический краскопульт Fubag Basic G600/1.5 HP 110103
    Пневматический краскопульт Fubag Basic G600/1.5 HP 110103
      Пневматический краскопульт Fubag Basic G600/1.5 HP 110103
      Пневматический краскопульт Fubag Basic G600/1.5 HP 110103
      Пневматический краскопульт Fubag Basic G600/1.5 HP 110103
      Пневматический краскопульт Fubag Basic G600/1.5 HP 110103
      Пневматический краскопульт Fubag Basic G600/1.5 HP 110103
      Пневматический краскопульт Fubag Basic G600/1.5 HP 110103

      Пневматический краскопульт Fubag Basic G600/1.5 HP 110103

      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X10990201126
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		пластик
      Все характеристики
      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Компрессор поршневой Patriot Euro 24/240 525306365
      11 990 ₽
      5.0
      Компрессор поршневой Patriot Euro 24/240 525306365
      • Персональная скидка
      Пневматический пистолет для подкачки шин Fubag IGM 140/10 110113
      1 000 ₽
      5.0
      Пневматический пистолет для подкачки шин Fubag IGM 140/10 110113
      Удлиненный пневматический продувочный пистолет Fubag DGL 170/4 110122
      330 ₽
      5.0
      Удлиненный пневматический продувочный пистолет Fubag DGL 170/4 110122
      Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170304 (15 бар, 8x12 мм, 5 м)
      840 ₽
      5.0
      Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170304 (15 бар, 8x12 мм, 5 м)
      Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170300 (15 бар, 6x10 мм, 5 м)
      670 ₽
      5.0
      Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170300 (15 бар, 6x10 мм, 5 м)
      Пистолет продувочный Matrix 57332 135 мм
      360 ₽
      480 ₽
      4.7
      Пистолет продувочный Matrix 57332 135 мм
      • -120 ₽
      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
      1 150 ₽
      5.0
      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
      Компрессор масляный воздушный Fubag DC 320/50 CM2.5
      20 770 ₽
      5.0
      Компрессор масляный воздушный Fubag DC 320/50 CM2.5
      • Персональная скидка
      Масло для 2-х тактных двигателей HP Husqvarna 5878085-12, 1 л
      1 690 ₽
      Масло для 2-х тактных двигателей HP Husqvarna 5878085-12, 1 л
      Масло компрессорное Patriot Compressor Oil GTD 250/VG 100 850030600
      445 ₽
      Масло компрессорное Patriot Compressor Oil GTD 250/VG 100 850030600
      Пистолет для накачки шин Patriot GN 60D 830901020
      755 ₽
      Пистолет для накачки шин Patriot GN 60D 830901020
      Шланг с фитингами рапид Fubag 170101 (10 м; 6x11 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Шланг с фитингами рапид Fubag 170101 (10 м; 6x11 мм)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пневматический краскопульт Fubag Basic G600/1.5 HP 110103 для небольших покрасочных работ. Компактный и легкий, для работы в труднодоступных местах. Верхнее расположение бачка гарантирует полный расход краски.

        Преимущества 

        • Небольшой вес
        • Металлическая конструкция краскораспылителя прослужит долгие годы
        • Быстроразъемное соединение 
        • Высокое качество выполняемых работ