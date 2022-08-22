Пневматический краскораспылитель Matrix 57315

Если предстоит длительная работа с краской, шпатлевание стен или покрытие лаковым составом больших предметов интерьера, то лучшим решением будет купить пневмопульт Matrix 57315. Алюминиевый корпус влагостоек, ударопрочен, устойчив к пигментам как на водной основе, так и к смешанным с растворителем. Благодаря набору сменных наконечников, краскопульт Matrix 57315 способен работать с разными составами, оставаясь полезным для большинства отделочных и реставрационных работ. Бак краскопульта обладает увеличенным объемом в один литр, и расположен в верхней части прибора дном вверх, что облегчает заправку, продлевает нанесение лакокрасочных покрытий и позволяет использовать весь состав. Прибор обладает средним напором на выходе, поэтому имеет лучшую покрывную способность. Наличие управления расходом состава и регуляции типа распыления дают возможность применения краскопульта для поверхностей разного размера и материала.

Преимущества распылителя краски Matrix 57315:

Легкий;

Регулируемый;

Практичный;

Универсальный;

Экономичный.

Комплектация: