Пневматический краскораспылитель Matrix 57315
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|металл
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- -2 200 ₽
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Если предстоит длительная работа с краской, шпатлевание стен или покрытие лаковым составом больших предметов интерьера, то лучшим решением будет купить пневмопульт Matrix 57315. Алюминиевый корпус влагостоек, ударопрочен, устойчив к пигментам как на водной основе, так и к смешанным с растворителем. Благодаря набору сменных наконечников, краскопульт Matrix 57315 способен работать с разными составами, оставаясь полезным для большинства отделочных и реставрационных работ. Бак краскопульта обладает увеличенным объемом в один литр, и расположен в верхней части прибора дном вверх, что облегчает заправку, продлевает нанесение лакокрасочных покрытий и позволяет использовать весь состав. Прибор обладает средним напором на выходе, поэтому имеет лучшую покрывную способность. Наличие управления расходом состава и регуляции типа распыления дают возможность применения краскопульта для поверхностей разного размера и материала.
Преимущества распылителя краски Matrix 57315:
- Легкий;
- Регулируемый;
- Практичный;
- Универсальный;
- Экономичный.
Комплектация:
- Пневматический краскопульт;
- Сопло 1.2 мм;
- Сопло 1.5 мм;
- Сопло 1.8 мм;
- Упаковка.