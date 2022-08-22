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Пневматический краскораспылитель Matrix 57315
3.5
2
1 289 ₽
1 990 ₽
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57315
    Арт. 77777X80174
    3.5
    2
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57315

      Пневматический краскораспылитель Matrix 57315

      • -701 ₽
      1 289 ₽
      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. 77777X80174
      3.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		металл
      Все характеристики
      • -701 ₽
      1 289 ₽
      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Если предстоит длительная работа с краской, шпатлевание стен или покрытие лаковым составом больших предметов интерьера, то лучшим решением будет купить пневмопульт Matrix 57315. Алюминиевый корпус влагостоек, ударопрочен, устойчив к пигментам как на водной основе, так и к смешанным с растворителем. Благодаря набору сменных наконечников, краскопульт Matrix 57315 способен работать с разными составами, оставаясь полезным для большинства отделочных и реставрационных работ. Бак краскопульта обладает увеличенным объемом в один литр, и расположен в верхней части прибора дном вверх, что облегчает заправку, продлевает нанесение лакокрасочных покрытий и позволяет использовать весь состав. Прибор обладает средним напором на выходе, поэтому имеет лучшую покрывную способность. Наличие управления расходом состава и регуляции типа распыления дают возможность применения краскопульта для поверхностей разного размера и материала.

        Преимущества распылителя краски Matrix 57315:

        • Легкий;
        • Регулируемый;
        • Практичный;
        • Универсальный;
        • Экономичный.

        Комплектация:

        • Пневматический краскопульт;
        • Сопло 1.2 мм;
        • Сопло 1.5 мм;
        • Сопло 1.8 мм;
        • Упаковка.