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Пневматический краскораспылитель Matrix 57318
5.0
1
829 ₽
1 330 ₽
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57318
    Арт. 77777X80171
    5.0
    1
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57318
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57318
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57318
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57318
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57318
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57318
      Пневматический краскораспылитель Matrix 57318
      Пневматический краскораспылитель Matrix 57318
      Пневматический краскораспылитель Matrix 57318
      Пневматический краскораспылитель Matrix 57318
      Пневматический краскораспылитель Matrix 57318
      Пневматический краскораспылитель Matrix 57318

      Пневматический краскораспылитель Matrix 57318

      • -501 ₽
      829 ₽
      1 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X80171
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		металл
      Все характеристики
      • -501 ₽
      829 ₽
      1 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пневматический краскораспылитель Matrix 57318 предназначен для финишной окраски поверхностей. Он подходит для нанесения защитных, декоративных и изоляционных покрытий. Модель имеет металлическую конструкцию, что гарантирует устойчивость к механическим повреждениям и долгий срок службы. Бачок краскораспылителя располагается сверху и вмещает в себя 0.1 литр краски.

        Преимущества 

        • Небольшой вес для комфортной работы
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
        • Возможность длительной работы без остановки и перегрева
        • Металлическая конструкция пневматического краскораспылителя MATRIX 57318 прослужит долгие годы