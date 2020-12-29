Преимущества

Небольшой вес для комфортной работы

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса

Возможность длительной работы без остановки и перегрева

Металлическая конструкция пневматического краскораспылителя MATRIX 57318 прослужит долгие годы

Пневматический краскораспылитель Matrix 57318 предназначен для финишной окраски поверхностей. Он подходит для нанесения защитных, декоративных и изоляционных покрытий. Модель имеет металлическую конструкцию, что гарантирует устойчивость к механическим повреждениям и долгий срок службы. Бачок краскораспылителя располагается сверху и вмещает в себя 0.1 литр краски.