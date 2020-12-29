Пневматический краскораспылитель Matrix 57318
Арт. 77777X80171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|металл
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- Пневматический краскораспылитель Matrix 57318 предназначен для финишной окраски поверхностей. Он подходит для нанесения защитных, декоративных и изоляционных покрытий. Модель имеет металлическую конструкцию, что гарантирует устойчивость к механическим повреждениям и долгий срок службы. Бачок краскораспылителя располагается сверху и вмещает в себя 0.1 литр краски.
Преимущества
- Небольшой вес для комфортной работы
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
- Возможность длительной работы без остановки и перегрева
- Металлическая конструкция пневматического краскораспылителя MATRIX 57318 прослужит долгие годы