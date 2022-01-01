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Пневмо­инструмент

Пневматические гайковерты

Найдено: 81 товар
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  • Ударный пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100192
    7 520 ₽
    4.8
    Ударный пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100192
    Давление, атм: 6.3
    Квадрат: 1/2 дюйма
    Ударный пневмогайковерт: Да
    Расход воздуха, л/мин: 226
    Крутящий момент инструмента: 720 Нм
    • Персональная скидка
  • Угловой пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100193
    7 599 ₽
    9 770 ₽
    4.0
    Угловой пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100193
    Давление, атм: 6.3
    Квадрат: 1/2 дюйма
    Ударный пневмогайковерт: Да
    Расход воздуха, л/мин: 226
    Крутящий момент инструмента: 720 Нм
    • -2 171 ₽
    • Персональная скидка
  • Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1300 1/2" 100215
    11 110 ₽
    5.0
    Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1300 1/2" 100215
    Давление, атм: 6.3
    Квадрат: 1/2 дюйма
    Ударный пневмогайковерт: Да
    Расход воздуха, л/мин: 255
    Крутящий момент инструмента: 1280 Нм
    • Персональная скидка
  • Пневматический гайковерт Fubag PW312
    4 450 ₽
    4.5
    Пневматический гайковерт Fubag PW312
    Давление, атм: 6.3
    Квадрат: 1/2 дюйма
    Ударный пневмогайковерт: Да
    Расход воздуха, л/мин: 623
    Крутящий момент инструмента: 312 Нм
    • Персональная скидка
  • Пневмогайковерт Fubag IW 900 1/2" (880Hm_6.3бар_1/2")
    7 850 ₽
    5.0
    Пневмогайковерт Fubag IW 900 1/2" (880Hm_6.3бар_1/2")
    Давление, атм: 6.3
    Квадрат: 1/2 дюйма
    Ударный пневмогайковерт: Да
    Расход воздуха, л/мин: 360
    Крутящий момент инструмента: 880 Нм
    • Персональная скидка
  • Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 600 1/2" 100230
    9 770 ₽
    5.0
    Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 600 1/2" 100230
    Давление, атм: 6.3
    Квадрат: 1/2 дюйма
    Ударный пневмогайковерт: Да
    Расход воздуха, л/мин: 207
    Крутящий момент инструмента: 580 Нм
    • Персональная скидка
  • Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1100 1/2" 100220
    11 530 ₽
    5.0
    Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1100 1/2" 100220
    Давление, атм: 6.3
    Квадрат: 1/2 дюйма
    Ударный пневмогайковерт: Да
    Расход воздуха, л/мин: 255
    Крутящий момент инструмента: 1100 Нм
    • Персональная скидка
  • Ударный пневматический гайковерт Fubag IW1600 3/4" 100198
    21 800 ₽
    5.0
    Ударный пневматический гайковерт Fubag IW1600 3/4" 100198
    Давление, атм: 6.3
    Квадрат: 3/4 дюйма
    Ударный пневмогайковерт: Да
    Расход воздуха, л/мин: 540
    Крутящий момент инструмента: 1600 Нм
    • Персональная скидка
  • Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1400 3/4" 100250
    15 950 ₽
    5.0
    Ударный пневматический гайковерт Fubag IWC 1400 3/4" 100250
    Давление, атм: 6.3
    Квадрат: 3/4 дюйма
    Ударный пневмогайковерт: Да
    Расход воздуха, л/мин: 255
    Крутящий момент инструмента: 1390 Нм
    • Персональная скидка
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пневматические гайковерты в городе Ярославль по цене от 2990 до 152580 рублей. В наличии более 81 наименования. Пневматические гайковерты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Пневматический гайковерт Sumake ST-5540
5 049 ₽
Пневматический гайковерт Sumake ST-5540
Пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100193
7 599 ₽
Пневматический гайковерт Fubag IW720 1/2" 100193
Гайковерт Sumake ST-5561K
30 701 ₽
Гайковерт Sumake ST-5561K
Пневматический гайковерт Sumake ST-5561
22 603 ₽
Пневматический гайковерт Sumake ST-5561
Пневматический гайковерт Sumake ST-5578
26 458 ₽
Пневматический гайковерт Sumake ST-5578
Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1044, 1/2" DR, 7000 об/мин
12 690 ₽
Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1044, 1/2" DR, 7000 об/мин
Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1054, 1/2" DR
14 820 ₽
Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1054, 1/2" DR
Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-0803, 1" DR, 3500 об/мин
98 980 ₽
Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-0803, 1" DR, 3500 об/мин
Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-6211, 3/4" DR
40 350 ₽
Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-6211, 3/4" DR
Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-6225, 1" DR
152 580 ₽
Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-6225, 1" DR
Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1138, 1" DR
86 950 ₽
Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1138, 1" DR
Пневматический гайковерт AV Steel AV-763200
36 360 ₽
Пневматический гайковерт AV Steel AV-763200
Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980
7 870 ₽
Пневматический гайковерт AV Steel AV-720980