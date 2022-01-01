Пневматический гайковерт имеет высокий крутящий момент, работает от сжатого воздуха, подаваемого из компрессора. Бывают ударными и безударными. Некоторые модели гайковертов оснащаются функцией регулирования затяжки. Как и все пневматические инструменты, имеют небольшой вес.

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