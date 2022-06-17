Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 018-0904
5.0
2
Найти аналог
Наборы пневмоинструмента
    Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 018-0904
    Арт. О00000012380
    5.0
    2
    Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 018-0904
    Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 018-0904
    Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 018-0904
    Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 018-0904
    Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 018-0904
    Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 018-0904
      Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 018-0904
      Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 018-0904
      Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 018-0904
      Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 018-0904
      Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 018-0904
      Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 018-0904

      Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 018-0904

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000012380
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Тип оборудования
      		краскораспылитель, пневмошланг, пистолет для накачки шин, обдувочный пистолет
      Тип соединения
      		байонет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

      С этим товаром смотрят

      Шлифовальный круг DeWalt DT 3116 (125 мм, Р180, крепление на липучке)
      50 ₽
      5.0
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3116 (125 мм, Р180, крепление на липучке)
      Секатор садовый Stihl PG 10 00008813604
      1 190 ₽
      4.5
      Секатор садовый Stihl PG 10 00008813604
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3118 (125 мм, Р320, крепление на липучке)
      45 ₽
      5.0
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3118 (125 мм, Р320, крепление на липучке)
      Масло компрессорное Patriot Compressor Oil GTD 250/VG 100 850030600
      445 ₽
      Масло компрессорное Patriot Compressor Oil GTD 250/VG 100 850030600
      Компрессор поршневой Patriot Euro 24/240 525306365
      11 990 ₽
      5.0
      Компрессор поршневой Patriot Euro 24/240 525306365
      • Персональная скидка
      Масляный компрессор Fubag FC 230/24 CM2, вес 23 кг
      13 100 ₽
      5.0
      Масляный компрессор Fubag FC 230/24 CM2, вес 23 кг
      Компрессор поршневой масляный Patriot Euro 50/260 (1,8кВт) 525306367
      15 490 ₽
      Компрессор поршневой масляный Patriot Euro 50/260 (1,8кВт) 525306367
      • Персональная скидка
      Профессиональный плоскостной секатор Центроинструмент Finland 1431
      Нет в наличии
      5.0
      Профессиональный плоскостной секатор Центроинструмент Finland 1431
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Компрессор поршневой Калибр КМК-1600/24А
      Нет в наличии
      Компрессор поршневой Калибр КМК-1600/24А
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 018-0904 пригодится для покрасочных работ, очистки загрязненных поверхностей, накачивания шин.

        Преимущества

        • Большой рабочий ресурс
        • Малые габариты инструментов
        • Возможность длительной работы Zitrek 5PCS 018-0904 без остановки
        • Пневмоинструменты оснащены отверстиями для удобного хранения в подвешенном состоянии
        • Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса
        • Рекомендуемое давление: пистолет для продувки - 2-8 атм, пистолет для накачки шин - до 8 атм, Краскораспылитель - 1.5-3 атм