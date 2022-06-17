Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 018-0904
Арт. О00000012380
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Тип оборудования
|краскораспылитель, пневмошланг, пистолет для накачки шин, обдувочный пистолет
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Тип соединения
|байонет
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- Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 018-0904 пригодится для покрасочных работ, очистки загрязненных поверхностей, накачивания шин.
Преимущества
- Большой рабочий ресурс
- Малые габариты инструментов
- Возможность длительной работы Zitrek 5PCS 018-0904 без остановки
- Пневмоинструменты оснащены отверстиями для удобного хранения в подвешенном состоянии
- Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса
- Рекомендуемое давление: пистолет для продувки - 2-8 атм, пистолет для накачки шин - до 8 атм, Краскораспылитель - 1.5-3 атм