Комплектующие для пневмоинструмента – шланги для компрессора (используют в шиномонтаже для подкачки колес, для нагнетания воздуха или продувки), скобы для пневмостеплера (металлические п-образные детали, с помощью которых крепятся материалы к твердым поверхностям). Есть оснастка для пневмозубил – инструментов, предназначенных для удаления заклепок, выполнения ударных и режущих работ.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить комплектующие для пневмоинструмента в городе Ярославль по цене от 30 до 16880 рублей. В наличии более 399 наименований. Комплектующие для пневмоинструмента можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.