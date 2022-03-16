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Спиральный шланг для пневмоинструмента Matrix 57004 (10 м, с быстросъемными соединениями)
5.0
1
550 ₽
630 ₽
Шланги для компрессора
    Спиральный шланг для пневмоинструмента Matrix 57004 (10 м, с быстросъемными соединениями)
    Арт. 71842656
    5.0
    1
    Спиральный шланг для пневмоинструмента Matrix 57004 (10 м, с быстросъемными соединениями)
    Спиральный шланг для пневмоинструмента Matrix 57004 (10 м, с быстросъемными соединениями)
      Спиральный шланг для пневмоинструмента Matrix 57004 (10 м, с быстросъемными соединениями)
      Спиральный шланг для пневмоинструмента Matrix 57004 (10 м, с быстросъемными соединениями)

      Спиральный шланг для пневмоинструмента Matrix 57004 (10 м, с быстросъемными соединениями)

      • -80 ₽
      550 ₽
      630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 71842656
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Форма
      		спиральный
      Тип соединения
      		рапид (EURO)
      Все характеристики
      • -80 ₽
      550 ₽
      630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг Matrix 57004 рассчитан на использование в качестве пневмомагистрали для передачи сжатого воздуха от компрессора бытового или профессионального класса к одному инструменту-потребителю. Имеющий форму спирали воздушный шланг длиной 10 метров оснащается быстросъемными фитингами 1/4", обеспечивающими быстрое подключение как к компрессору, так и к насадкам разного назначения, пневмоинструментам. Шланг имеет наружный диаметр 8 мм при внутреннем диаметре 6 мм и изготавливается из нейлона, стойкого к воздействию бензина, масла. Коннекторы имеют металлические корпуса с антикоррозийным покрытием.