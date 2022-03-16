Спиральный шланг для пневмоинструмента Matrix 57004 (10 м, с быстросъемными соединениями)

Шланг Matrix 57004 рассчитан на использование в качестве пневмомагистрали для передачи сжатого воздуха от компрессора бытового или профессионального класса к одному инструменту-потребителю. Имеющий форму спирали воздушный шланг длиной 10 метров оснащается быстросъемными фитингами 1/4", обеспечивающими быстрое подключение как к компрессору, так и к насадкам разного назначения, пневмоинструментам. Шланг имеет наружный диаметр 8 мм при внутреннем диаметре 6 мм и изготавливается из нейлона, стойкого к воздействию бензина, масла. Коннекторы имеют металлические корпуса с антикоррозийным покрытием.