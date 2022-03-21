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Спиральный шланг Fubag 170201
5.0
2
1 230 ₽
Шланги для компрессора
    Спиральный шланг Fubag 170201
    Арт. X10990756
    5.0
    2
    Спиральный шланг Fubag 170201

      Спиральный шланг Fubag 170201

      1 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10990756
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Форма
      		спиральный
      Тип соединения
      		рапид (EURO)
      Все характеристики
      1 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг спиральный FUBAG 170201 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Изготовлен из полиамида ПА 12. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг оснащен фитингами рапид. Материал - химически стойкий полиамид рилсан. Соединение - фитинги рапид.

        Преимущества

        • Шланг спиральный FUBAG 170201 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом
        • Изготовлен из полиамида ПА 12
        • Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора
        • Шланг оснащен фитингами рапид