Спиральный шланг Fubag 170201

Преимущества

Шланг спиральный FUBAG 170201 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом

Изготовлен из полиамида ПА 12

Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора

Шланг оснащен фитингами рапид

Шланг спиральный FUBAG 170201 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Изготовлен из полиамида ПА 12. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг оснащен фитингами рапид. Материал - химически стойкий полиамид рилсан. Соединение - фитинги рапид.