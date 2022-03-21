Спиральный шланг Fubag 170201
Арт. X10990756
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Форма
|спиральный
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Тип соединения
|рапид (EURO)
- Шланг спиральный FUBAG 170201 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Изготовлен из полиамида ПА 12. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг оснащен фитингами рапид. Материал - химически стойкий полиамид рилсан. Соединение - фитинги рапид.
Преимущества
- Шланг спиральный FUBAG 170201 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом
- Изготовлен из полиамида ПА 12
- Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора
- Шланг оснащен фитингами рапид