Спиральный шланг с фитингами рапид Fubag 170025 (10 бар, 6x8 мм, 15 м)
Арт. X10990764
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Форма
|спиральный
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Тип соединения
|рапид (EURO)
- Шланг спиральный FUBAG 170025 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Изготовлен из нейлона. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. На концах оснащен быстросъемными EURO-разъемами, обеспечивающими легкое присоединение и надежное крепление. Шланг для соединения компрессора и пневмоинструмента