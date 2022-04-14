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Спиральный шланг с фитингами рапид Fubag 170025 (10 бар, 6x8 мм, 15 м)
5.0
2
1 000 ₽
Шланги для компрессора
    Спиральный шланг с фитингами рапид Fubag 170025 (10 бар, 6x8 мм, 15 м)
    Арт. X10990764
    5.0
    2
    Спиральный шланг с фитингами рапид Fubag 170025 (10 бар, 6x8 мм, 15 м)
    Спиральный шланг с фитингами рапид Fubag 170025 (10 бар, 6x8 мм, 15 м)
      Спиральный шланг с фитингами рапид Fubag 170025 (10 бар, 6x8 мм, 15 м)
      Спиральный шланг с фитингами рапид Fubag 170025 (10 бар, 6x8 мм, 15 м)

      Спиральный шланг с фитингами рапид Fubag 170025 (10 бар, 6x8 мм, 15 м)

      1 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10990764
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Форма
      		спиральный
      Тип соединения
      		рапид (EURO)
      Все характеристики
      1 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг спиральный FUBAG 170025 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Изготовлен из нейлона. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. На концах оснащен быстросъемными EURO-разъемами, обеспечивающими легкое присоединение и надежное крепление. Шланг для соединения компрессора и пневмоинструмента