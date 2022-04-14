Спиральный шланг с фитингами рапид Fubag 170025 (10 бар, 6x8 мм, 15 м)

Шланг спиральный FUBAG 170025 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Изготовлен из нейлона. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. На концах оснащен быстросъемными EURO-разъемами, обеспечивающими легкое присоединение и надежное крепление. Шланг для соединения компрессора и пневмоинструмента