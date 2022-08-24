Шланг бухта маслостойкая термопластичная резина 20бар 10x15мм 100м
Арт. fubag_1063
Характеристики
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Производитель
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Тип соединения
|рапид (EURO)
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Длина, м
|100
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Внешний диаметр, мм
|15
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Внутренний диаметр, мм
|10
- Шланг FUBAG 170114 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг поставляется в бухте — 100 м.
Преимущества
- Максимальное давление - бар 20
- Форма - прямой
- Длина - 100 м
- Внешний диаметр - 15 мм
- Внутренний диаметр - 10 мм
- Материал - резина (полиуретан)