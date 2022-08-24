Шланг бухта маслостойкая термопластичная резина 20бар 10x15мм 100м

Преимущества

Максимальное давление - бар 20

Форма - прямой

Длина - 100 м

Внешний диаметр - 15 мм

Внутренний диаметр - 10 мм

Материал - резина (полиуретан)

Шланг FUBAG 170114 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг поставляется в бухте — 100 м.