Спиральный шланг Fubag 170306 (15 бар, 8x12 мм, 15 м)
Арт. X10990760
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Форма
|спиральный
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Тип соединения
|рапид (EURO)
- Шланг спиральный FUBAG 170306 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Изготовлен из полиуретана. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг оснащен фитингами рапид. Материал - полиуретан. Соединение - фитинги рапид. Для подведения сжатого воздуха к пневматическому инструменту, подключения пневматического оборудования, а также для проведения воздушных магистралей к рабочим местам.