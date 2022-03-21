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Спиральный шланг Fubag 170306 (15 бар, 8x12 мм, 15 м)
5.0
2
2 090 ₽
Шланги для компрессора
    Спиральный шланг Fubag 170306 (15 бар, 8x12 мм, 15 м)
    Арт. X10990760
    5.0
    2
    Спиральный шланг Fubag 170306 (15 бар, 8x12 мм, 15 м)
    Спиральный шланг Fubag 170306 (15 бар, 8x12 мм, 15 м)
      Спиральный шланг Fubag 170306 (15 бар, 8x12 мм, 15 м)
      Спиральный шланг Fubag 170306 (15 бар, 8x12 мм, 15 м)

      Спиральный шланг Fubag 170306 (15 бар, 8x12 мм, 15 м)

      2 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X10990760
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Форма
      		спиральный
      Тип соединения
      		рапид (EURO)
      Все характеристики
      2 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг спиральный FUBAG 170306 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Изготовлен из полиуретана. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг оснащен фитингами рапид. Материал - полиуретан. Соединение - фитинги рапид. Для подведения сжатого воздуха к пневматическому инструменту, подключения пневматического оборудования, а также для проведения воздушных магистралей к рабочим местам.