Спиральный шланг Fubag 170306 (15 бар, 8x12 мм, 15 м)

Шланг спиральный FUBAG 170306 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Изготовлен из полиуретана. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг оснащен фитингами рапид. Материал - полиуретан. Соединение - фитинги рапид. Для подведения сжатого воздуха к пневматическому инструменту, подключения пневматического оборудования, а также для проведения воздушных магистралей к рабочим местам.